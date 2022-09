Harriet: trama (storia vera), cast e streaming del film su Canale 5

Stasera, domenica 11 settembre 2022, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda Harriet, film del 2019 diretto da Kasi Lemmons che racconta la vita dell’attivista Harriet Tubman che ha combattuto per l’abolizione della schiavitù. Protagonista del film è Cynthia Erivo, fanno parte inoltre del cast principale Leslie Odom Jr., Joe Alwyn, Jennifer Nettles, Clarke Peters e Janelle Monáe. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama (storia vera)

Un film sull’eroina americana Harriet Tubman. Nata schiava è scappata attraverso un sistema intricato di passaggi segreti e case segrete conosciute come la Underground Railroad. Ha portato alla libertà nel Nord più di 300 schiavi, in seguito ha lottato contro l’Unione durante la Guerra Civile.

Harriet: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Harriet, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Cynthia Erivo: Harriet Tubman

Leslie Odom Jr.: William Still

Joe Alwyn: Gideon Brodess

Jennifer Nettles: Eliza

Clarke Peters: Ben Ross

Janelle Monáe: Marie Buchanon

Vanessa Bell Calloway: Rit Ross

Vondie Curtis-Hall: reverendo Samuel Green

Omar Dorsey: Bigger Long

Tory Kittles: Frederick Douglass

Tim Guinee: Thomas Garrett

Streaming e tv

Dove vedere Harriet in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – domenica 11 settembre 2022 – alle ore 21,30 su Canale 5. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi trasmessi sui canali Mediaset.