Hannibal: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, domenica 13 maggio 2022, alle ore 21.15 su Sky Cinema Uno va in onda il film Hannibal, un classico del 2001 diretto da Ridley Scott e basato sul romanzo del 1999 di Thomas Harris. Si tratta del sequel del film del 1991 Il silenzio degli innocenti. Tanti i grandi attori protagonisti, tra cui Anthony Hopkins, Julianne Moore, Giancarlo Giannini, Francesca Neri, Ray Liotta, Gary Oldman. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Hannibal? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Dieci anni dopo i fatti di Buffalo Bill, ritroviamo il Dottor Hannibal Lecter (Anthony Hopkins), il pericoloso criminale cannibale che uccide e mangia le sue vittime, grazie al quale l’allora agente in erba Clarice Starling aveva catturato il serial killer che assassinava e scuoiava giovani donne dopo averle rapite. Clarice (Julianne Moore) è in difficoltà per un’operazione finita male che ha suscitato clamore mediatico e accetta la proposta del capo Paul Krendler (Ray Liotta) di mettersi sulle tracce dell’evaso Lecter per riscattarsi. Un altro uomo, il facoltoso Mason Verger (Gary Oldman) è sulle tracce di Hannibal, deciso a vendicarsi dopo esser rimasto fisicamente sfigurato a causa di un sadico gioco del cannibale e pronto a ricompensare chiunque saprà fornirgli informazioni.

Lecter si trova a Firenze sotto il falso nome di Dottor Fell e ha suscitato dei sospetti nell’ispettore Rinaldo Pazzi (Giancarlo Giannini), che a corto di risorse, contatta Verger con l’intento di consegnargli il criminale e riscuotere la taglia, ma viene scoperto dal criminale che lo uccide e torna negli Stati Uniti. Lì riprende i contatti con Clarice, che interviene in suo favore quando viene rapito dagli scagnozzi di Verger, intenzionato ad ucciderlo barbaramente; sequestrata a sua volta insieme a Krendler da Lecter, tenterà in tutti i modi di assicurarlo alla giustizia.

Hannibal: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Come detto, tanti gli attori di questo thriller del 2001, diretto da Ridley Scott e interpretato da Anthony Hopkins, Gary Oldman, Ray Liotta e Julianne Moore. Di seguito il cast completo con i relativi personaggi interpretati.

Anthony Hopkins: Hannibal Lecter

Julianne Moore: Clarice Starling

Gary Oldman: Mason Verger

Ray Liotta: Paul Krendler

Frankie R. Faison: Barney Matthews

Giancarlo Giannini: Rinaldo Pazzi

Francesca Neri: Allegra Pazzi

Enrico Lo Verso: Gnocco

Andrea Piedimonte: Benetti

Ivano Marescotti: Carlo Deogracias

Fabrizio Gifuni: Matteo Deogracias

Željko Ivanek: dott. Cordell Doemling

Hazelle Goodman: Evelda Drumgo

Johannes Kiebranz: Sig. Korne

Streaming e tv

Dove vedere Hannibal in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 13 maggio 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.