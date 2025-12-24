Icona app
Home » Spettacoli » TV
TV

Hachiko – Il tuo migliore amico: tutto quello che c’è da sapere sul film

di Antonio Scali
Hachiko – Il tuo migliore amico: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, 24 dicembre 2025 (Vigilia di Natale), alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Hachiko – Il tuo migliore amico, film del 2009 diretto da Lasse Hallström, basato sulla storia vera del cane giapponese Hachikō e sul film giapponese del 1987 Hachikō Monogatari, del quale è il remake. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Parker Wilson è un professore di musica che fa il pendolare per andare e tornare dal lavoro. Una sera, arrivando in stazione, trova un cucciolo di akita smarrito e decide di portarlo a casa per accudirlo, in attesa che il padrone venga a reclamarlo. La moglie Kate è inizialmente contraria a tenere il piccolo Akita Inu per via del legame stabilito con il precedente cane di casa e invita Parker ad affiggere volantini per le strade cittadine, in modo da ritrovare il proprietario del cucciolo. Vedendo però il legame d’affetto che il cucciolo e suo marito hanno subito instaurato, decide di ricredersi. Un giorno Parker porta il cucciolo a scuola e chiede all’amico Ken, di origine giapponese, informazioni al riguardo. Ken gli rivela che gli Akita sono cani piuttosto particolari, in grado di sviluppare con il proprio padrone un legame molto più forte di quello che può nascere in cani di altre razze.

Sulla medaglietta che porta c’è un ideogramma che, tradotto, risulta come “Hachi”, cioè “otto” in giapponese, quindi Parker decide di battezzare il cane Hachi. L’animale lega profondamente con il padrone Parker, al punto che arriva ad accompagnarlo ogni mattina alla stazione per poi tornarvi alle cinque del pomeriggio, orario in cui solitamente il professore rientra dal lavoro, per accoglierlo. Un giorno, durante una lezione in aula, Parker è colto da un malore e muore. Hachi, come ogni giorno, si reca alla stazione all’orario in cui solitamente il suo padrone arrivava, ma egli non si manifesta ed il cane lo attende invano…

Hachiko – Il tuo migliore amico: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Hachiko – Il tuo migliore amico, ma qual è il cast completo del film su Rete 4? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

  • Richard Gere: Parker Wilson
  • Joan Allen: Kate Wilson
  • Sarah Roemer: Andy Wilson
  • Cary-Hiroyuki Tagawa: Ken
  • Jason Alexander: Carl
  • Erick Avari: Shabir
  • Davenia McFadden: Mary Anne
  • Robbie Sublett: Michael
  • Kevin DeCoste: Ronnie

Streaming e tv

Dove vedere Hachiko – Il tuo migliore amico in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 24 dicembre 2025 – alle ore 21,20 su Rete 4. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.

Antonio Scali
Classe 1992, giornalista professionista. A TPI dal 2019, mi occupo principalmente di spettacoli e sport.
