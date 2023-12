Habemus Papam: trama, cast e streaming del film su La7

Stasera, mercoledì 20 dicembre 2023, alle ore 21,15 su La7 va in onda Habemus Papam, film del 2011 diretto da Nanni Moretti. La pellicola ha per protagonisti Michel Piccoli, Margherita Buy e lo stesso regista Moretti. Il film è stato presentato in concorso al 64esimo Festival di Cannes. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Dopo la morte del papa, si riunisce a Roma il conclave per eleggere il suo successore. Dopo che i primi scrutini si sono conclusi con delle fumate nere, dato che nessuno dei candidati favoriti ha raggiunto il quorum necessario, per rompere l’impasse viene eletto a sorpresa il cardinale Melville. Al momento della pubblica proclamazione, mentre il cardinale protodiacono sta per annunciare il nome del nuovo pontefice alla folla dei fedeli riuniti in Piazza San Pietro, il neoeletto ha un violento attacco di panico e fugge via nello sconcerto generale, interrompendo la cerimonia prima che sia pubblicamente annunciata la sua elezione.

Il portavoce della Santa Sede riesce a eludere le domande della stampa e le curiosità del mondo intero, riferendo che il nuovo pontefice ha sentito il bisogno di raccogliersi in riflessione e preghiera prima di concedersi pubblicamente, ma che, prevedibilmente, nel giro di poche ore si sarebbe affacciato al balcone per festeggiare assieme ai fedeli l’inizio del nuovo pontificato. Secondo il codice di diritto canonico, infatti, finché il papa non si presenta dinnanzi al popolo sul balcone, la cerimonia di elezione non è conclusa e l’intero conclave non può avere alcun contatto con l’esterno.

Nel frattempo, il collegio cardinalizio, fortemente preoccupato dalla crisi depressiva in cui sembra essere caduto il nuovo pontefice, fa convocare presso la Santa sede lo psicoanalista professor Brezzi, un noto luminare del settore. I cardinali accolgono con diffidenza lo psicoanalista, ma consentono comunque che questi possa esaminare il Santo Padre. Brezzi, alla presenza dei cardinali, effettua una seduta analitica sul pontefice, dalla quale però non emerge nulla di particolare, se non la depressione e il senso di impotenza che affliggono il papa. Brezzi consiglia quindi una seduta presso uno psicoanalista che non conosca l’identità del papa, dopodiché viene trattenuto in Vaticano poiché egli è ormai entrato a far parte dello staff che assiste il conclave durante la sua convocazione e dunque come i cardinali non può aver contatti con l’esterno.

Habemus Papam: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Habemus Papam, ma qual è il cast completo del film in onda su La7? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Michel Piccoli: cardinale Melville / papa

Nanni Moretti: psicoanalista Brezzi

Renato Scarpa: cardinale Gregori

Jerzy Stuhr: Marcin Rajiski

Franco Graziosi: cardinale Bollati

Margherita Buy: psicoanalista, moglie di Brezzi

Camillo Milli: cardinale Pescardona

Dario Cantarelli: Dario

Roberto Nobile: cardinale Cevasco

Roberto De Francesco: attore teatrale

Manuela Mandracchia: attrice teatrale

Gianluca Gobbi: guardia svizzera

Streaming e tv

Dove vedere Habemus Papam in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – mercoledì 20 dicembre 2023 – alle ore 21,15 su La7. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite il sito di La7.