Guardiani della Galassia: trama, cast, trailer e streaming del film

Guardiani della Galassia è un film Marvel del 2014, in onda questa sera, domenica 3 gennaio 2021, su Italia 1 dalle 21.20. Questa pellicola costituisce la quarta della cosiddetta “Fase Due” ed è basata sugli omonimi personaggi della Marvel Comics. Il film è stato diretto da James Gunn, autore in parte anche della sceneggiatura insieme a Nicole Perlman. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Guardiani della Galassia? Scopriamolo insieme.

Trama

Peter Quill era soltanto un bambino quando, nel 1988, ha perso la mamma e subito dopo è stato rapito dagli alieni, pirati spaziali chiamati “Ravagers” guidati da Yondu Udonta. Ormai adulto, Peter conosciuto anche come Star-Lord è diventato un criminale ed è proprio sul pianeta abbandonato di Morag che trova una misteriosa sfera, l’Orb, oggetto d’interesse del malvagio kree Ronan. Alle sue calcagna un alleato del malvagio Kree, Korath, dal quale riesce a scappare ma anche Yondu, a conoscenza del valore di quella sfera, mette una taglia sulla sua testa.

Gamora, la letale assassina al servizio di Ronan, viene spedita a recuperare la sfera. La ragazza in realtà vuole impossessarsene per evitare che quel potere finisca nelle mani sbagliate, sia di Ronan che dello sconosciuto Peter il quale, ignaro del valore, tenta di vendere la sfera per qualche soldo. Gamora lo bracca e i due hanno uno scontro, interrotto dall’arrivo di due cacciatori di taglie: un procione geneticamente modificato detto Rocket Racoon e Groot, un albero umanoide che conosce soltanto la parola “groot”. Lo scontro diventa a quattro e finisce in prigione: vengono tutti arrestati e portati a Kyln, carcere spaziale di massima sicurezza dove incontrano Drax il Distruttore, un carcerato assetato di vendetta e che, per colpire Ronan, se la prende con Gamora.

Per fortuna interviene Peter e, una volta ripristinato l’ordine, il gruppo decide di evadere dal carcere. Riusciti nell’intento a bordo della Milano, l’astronave di Quill, arrivano a una remota stazione spaziale – Ovunque – e aprono finalmente la sfera grazie a un contatto di Gamora: al suo interno c’è una gemma dell’infinito (e qui il collegamento con Avengers), il cui potere è gestibile soltanto da pochi perché l’intensità porta alla morte. Drax si ubriaca e manda un messaggio a Ronan, il quale subito si precipita sul pianeta e i due si scontrano. Con lui, arriva anche Nebula, la sorella di Gamora devota al suo sovrano con la quale lotta.

Ma come finirà Guardiani della Galassia? Attenzione, spoiler. In sintesi, le forze del bene tentano di contrastare l’avanzata di Ronan con il suo esercito che si riversa sulla città di Xandar. A difendere il gruppo dei protagonisti è Groot, che si sacrifica per loro. Lo scontro finale vede Quill sfidare Ronan e impossessarsi della gemma dell’infinito. Peter non muore, così con l’aiuto del suo team distruggono Ronan e contengono i poteri della gemma. Finita quest’avventura, i nuovi Guardiani della Galassia decidono d’intraprendere una nuova missione, questa volta come una squadra. A bordo della Milano, i quattro partono in un piccolo Groot a forma di rametto all’interno di un vassoio.

Guardiani della Galassia cast: attori e personaggi

Ma chi compare nel cast di Guardiani della Galassia, il primo volume? Partiamo dai personaggi principali: Chris Pratt interpreta Peter Quill conosciuto anche come Star-Lord, Zoe Saldana invece interpreta la combattiva Gamora e Dave Bautista interpreta Drax il Distruttore. Il villain, Ronan l’accusatore, è interpretato da Lee Pace. Nel cast vediamo anche Bradley Cooper , Vin Diesel, Benicio Del Toro, John C. Reilly, Djimon Hounsou, Glenn Close, Michael Rooker, Ophelia Lovibond, Peter Serafinowicz, Gregg Henry, Ralph Ineson, Sean Gunn e Lloyd Kaufman. Ecco l’elenco completo degli attori e i relativi personaggi.

Chris Pratt: Peter Quill / Star-Lord

Zoe Saldana: Gamora

Dave Bautista: Drax il Distruttore

Lee Pace: Ronan l’accusatore

Michael Rooker: Yondu Udonta

Karen Gillan: Nebula

Djimon Hounsou: Korath

John C. Reilly: Rhomann Dey

Glenn Close: Irani Rael

Benicio del Toro: Taneleer Tivan / Collezionista

Trailer

Ecco il trailer ufficiale del film stasera su Italia 1:

Guardiani della Galassia film: diretta tv e streaming

Come fare per vedere Guardiani della Galassia in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – domenica 3 gennaio 2021 – a partire dalle 21.20 su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay, che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

Dove vedere Italia 1 in streaming

