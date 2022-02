Guardia del corpo: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, venerdì 11 febbraio 2022, su Sky Cinema Uno alle ore 21.15 va in onda il film Guardia del corpo, pellicola del 1992 diretta da Mick Jackson, con protagonisti Kevin Costner e Whitney Houston. La sceneggiatura era stata in origine pensata da Lawrence Kasdan per un film con Steve McQueen e Diana Ross nel 1976. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film Guardia del corpo? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Il film segue la storia di Frank Farmer (Kevin Costner), ex agente della sicurezza presidenziale che ha deciso di diventare un bodyguard personale. Un giorno l’uomo viene contattato da Bill Devaney (Bill Cobbs), il manager di Rachel Marron (Whitney Houston), famosa e splendida attrice che da tempo riceve numerose lettere di minacce. Frank, che in un primo moneto si mostra contrario all’ingaggio, sceglie poi di accettare e comincia da subito a migliorare i sistemi di sicurezza finora adottati per salvaguardare la vita della popstar e di suo figlio Fletcher (DeVaughn Nixon). Inizialmente tra la guardia e Rachel gli scontri sono all’ordine del giorno, per via del carattere arrogante di lei. Poi, quando la donna capisce che il bodyguard farebbe qualsiasi cosa per proteggerla, comincia a provare qualcosa per lui e passano la notte insieme. Frank, però, dopo l’incontro, non riesce più a distinguere lavoro e sentimento.

Questo lo porta ad allontanarsi emotivamente dalla star che, invece, non accetta né comprende il suo atteggiamento distaccato. Durante una cena di gala, infatti, per farlo ingelosire, fa finta di cedere alle lusinghe di Greg Portman (Tomas Arana), un ex agente della CIA. Improvvisamente, però, arriva l’ennesima minaccia nei confronti di Rachel, convincendo Frank a portarla insieme al figlio e a sua sorella Nicki (Michele Lamar Richards) nello chalet di suo padre, Herb Farmer (Ralph Waite). Tuttavia, anche qui la vita della popstar è in pericolo: lo stalker misterioso prima cerca di uccidere il piccolo Fletcher, poi, per errore, finisce per ammazzare Nicki, che si scopre essere la vera mandante del killer. Quando Rachel e Frank sembrano essersi finalmente liberarti dell’assassino, tornano a Los Angeles per la notte degli Oscar. Proprio durante quella sera, però, ci sarà l’amara resa dei conti…

Guardia del corpo: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Guardia del corpo, ma qual è il cast del film? Tra gli attori troviamo Kevin Costner, Whitney Houston, Gary Kemp, Bill Cobbs, Ralph Waite, Joe Urla, Robert Wuhl, Nita Whitaker, Blumen Young, Charles Keating, Michele Lamar Richards, Jennifer Lyon Buchanan, De Vaughn Nixon, Tony Pierce, Debbie Reynolds, Nathaniel Parker, Phil Redrow, Bert Remsen, Richard Schiff, Mike Starr, Chris Connelly, Tomas Arana, Ethel Ayler, Gerry Bamman, Joseph C. Hess, Victoria Bass, Christopher Birt, Sean Cheesman, Patricia Healy, Donald Hotton, Stephen Shellen, Abbey Vine, Daniel Tucker Kamin, Rob Sullivan. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Kevin Costner: Frank Farmer

Whitney Houston: Rachel Marron

Gary Kemp: Sy Spector

Bill Cobbs: Bill Devaney

Tomas Arana: Greg Portman

Michele Lamar Richards: Nicki Marron

Ralph Waite: Herb Farmer

Mike Starr: Tony Scipelli

DeVaughn Nixon: Fletcher Marron

Gerry Bamman: Ray Court

Joe Urla: Minella

Debbie Reynolds: sé stessa

Trailer

Vediamo insieme il trailer di Guardia del corpo, stasera su Sky Cinema Uno.

Streaming e tv

Dove vedere Guardia del corpo in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 11 febbraio 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.