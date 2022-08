Guardia del corpo: trama, cast e streaming del film su Rete 4

Questa sera, sabato 27 agosto 2022, va in onda Guardia del corpo su Rete 4. Il film, datato 1992, è diretto da Mick Jackson e propone una coppia pazzesca come protagonista: Kevin Costner e Whitney Houston. In lingua originale il film romantico si intitola The bodyguard. Ecco la trama e il cast.

Trama

Partiamo dalla trama di Guardia del corpo. Il film racconta di Frank Farmer, ex agente della sicurezza presidenziale che diventa un bodyguard personale e viene contattato dal manager di Rachel Marron. Attrice bellissima, è vittima ormai di numerose minacce e ha bisogno di qualcuno che la protegga. Frank in un primo momento è tentato di rifiutare, ma poi accetta e migliora i sistemi di sicurezza sia per Rachel che per suo figlio Fletcher. Sin dal primo giorno i due dimostrano di avere un certo temperamento e non mancano i battibecchi. Quando poi Rachel si rende conto che Frank sta davvero cercando di aiutarla e che farebbe di tutto per proteggerla, inizia ad innamorarsi di lui. Passano una notte insieme e da quel momento per Frank diventa impossibile tenere lavoro e amore separati. Per cui prende le distanze emotivamente da Rachel. La donna invece non comprende quell’atteggiamento freddo. Così lo fa ingelosire durante una cena di gala.

Guardia del corpo: il cast del film

Ora che abbiamo visto la trama, passiamo invece al cast. Come già anticipato, Guardia del corpo è guidato da due star quali Kevin Costner e Whitney Houston. Ecco l’elenco dei personaggi e dei rispettivi attori:

Kevin Costner: Frank Farmer

Whitney Houston: Rachel Marron

Gary Kemp: Sy Spector

Bill Cobbs: Bill Devaney

Tomas Arana: Greg Portman

Michele Lamar Richards: Nicki Marron

Ralph Waite: Herb Farmer

Mike Starr: Tony Scipelli

DeVaughn Nixon: Fletcher Marron

Gerry Bamman: Ray Court

Joe Urla: Minella

Debbie Reynolds: sé stessa

Streaming e TV

Dove vedere Guardia del corpo in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, il film vi aspetta sabato 27 agosto 2022 alle ore 21:20 su Rete 4. Per seguirlo in diretta televisiva basterà sintonizzarsi al tasto 4 del telecomando oppure al tasto 504 per l’HD. Chi invece vuole seguirlo via streaming può accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay.