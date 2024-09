Guardia del corpo (The Bodyguard): trama, cast e streaming del film

Questa sera, venerdì 6 settembre 2024, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Guardia del corpo (The Bodyguard), film del 1992 diretto da Mick Jackson, con protagonisti Whitney Houston e Kevin Costner. La sceneggiatura era stata in origine pensata da Lawrence Kasdan per un film con Steve McQueen e Diana Ross nel 1976. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Frank Farmer, un ex agente della scorta presidenziale che si è dedicato alla ben più redditizia professione di guardia personale, viene contattato da Bill Devaney, manager della bella popstar e attrice Rachel Marron, per vigilare sull’incolumità della donna che riceve lettere minatorie da uno sconosciuto. Dapprima riluttante, Farmer si lascia convincere e cerca di rendere efficienti i sistemi di sicurezza assai precari che proteggono la principesca villa di Rachel e del figlio Fletcher. Ben presto Frank deve affrontare il carattere arrogante della donna e del suo addetto stampa, e arriva alle vie di fatto con il corpulento guardaspalle, Tony, dopo aver sottratto l’attrice agli esiti di una pericolosa apparizione in un locale sovraffollato. Dopo aver convinto Rachel a mantenere una condotta più prudente, Frank la accompagna fuori a cena. I due, affascinati l’uno dall’altra, trascorrono la notte assieme.

Dopo l’incontro, Frank riprende a fatica il controllo, suscitando in Rachel un deciso risentimento che si concretizza a Miami: durante un gala di beneficenza, Rachel, per ripicca nei confronti di Frank, finge di cedere alle attenzioni di Greg Portman, un ex agente della CIA, diventato collega di Frank. L’arrivo di una telefonata minatoria nel camerino di Rachel convince tutti del pericolo incombente: Frank decide così di portare Rachel, Fletcher e la sorella di Rachel, Nicki, nello chalet di suo padre, Herb Farmer, al Nord. In montagna Nicki cerca di sedurre Frank che garbatamente respinge le avances di lei.

Guardia del corpo (The Bodyguard): il cast

Abbiamo visto la trama di Guardia del corpo (The Bodyguard), ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Whitney Houston: Rachel Marron

Kevin Costner: Frank Farmer

Gary Kemp: Sy Spector

Bill Cobbs: Bill Devaney

Tomas Arana: Greg Portman

Michele Lamar Richards: Nicki Marron

Ralph Waite: Herb Farmer

Mike Starr: Tony Scipelli

DeVaughn Nixon: Fletcher Marron

Gerry Bamman: Ray Court

Joe Urla: Minella

Debbie Reynolds: sé stessa

Streaming e tv

Dove vedere Guardia del corpo (The Bodyguard) in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – venerdì 6 settembre 2024 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.