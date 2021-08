Green Zone: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema 1

Stasera, 26 agosto 2021, alle ore 21,15 su Sky Cinema 1 va in onda Green Zone, film del 2010 diretto da Paul Greengrass. Il film, sceneggiato da Brian Helgeland, è basato sul libro Imperial Life in the Emerald City (2006) del giornalista Rajiv Chandrasekaran. È interpretato da Matt Damon, Amy Ryan, Greg Kinnear e Brendan Gleeson. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il 19 marzo 2003. Alla vigilia dall’inizio della nuova guerra d’Iraq, il regime di Saddam Hussein è stato rovesciato, e le forze armate statunitensi occupano il territorio con un duplice scopo: trovare le armi di distruzione di massa che hanno costituito la minaccia che ha motivato l’intervento militare, e dare la caccia agli esponenti del gruppo di potere egemone appena rovesciato per sventare ogni possibile tentativo di restaurazione. Il militare Roy Miller (Matt Damon) comanda una squadra che ha il preciso compito di scovare le armi di distruzione di massa, ma dopo aver faticosamente raggiunto tre diversi siti sospetti non ha trovato ancora niente. Il servizio di intelligence che fornisce le informazioni riguardanti i siti che la sua squadra è chiamata ad ispezionare, sta commettendo decisamente troppi errori. Perché?

Green Zone: il cast del film

Abbiamo visto la trama di Green Zone, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Matt Damon: Roy Miller

Greg Kinnear: Clark Poundstone

Brendan Gleeson: Martin Brown

Amy Ryan: Lawrie Dayne

Khalid Abdalla: Freddy

Jason Isaacs: maggiore Briggs

Yigal Naor: generale Mohammed Al-Rawi

Raad Rawi: Ahmed Zubaidi

Said Faraj: Seyyed Hamza

Michael O’Neill: colonnello Bethel

Streaming e diretta tv

Dove vedere Green Zone in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 28 agosto 2021 – alle ore 21,15 su Sky Cinema 1. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma SkyGo.