Chi è Grazia Di Michele: biografia, marito e curiosità dell’ospite di Oggi è un altro giorno

Chi è Grazia Di Michele, l’ospite di Oggi è un altro giorno su Rai 1? Grazia Di Michele è nata a Roma il 9 ottobre 1955, ma ha origini abruzzesi. E’ una cantautrice, musicista, musicoterapeuta e insegnante di canto, come si definisce sul suo profilo Instagram. A 57 anni, nel 2013, si è laureata in Giurisprudenza.

Non si conoscono molti dettagli sulla vita privata di Grazia Di Michele, che è sempre stata molto riservata sull’argomento. Sappiamo però che ha un figlio di nome Emanuele, che ha 26 anni, e una sorella di nome Joanna. Nel 2021 la cantautrice raccontò, in un’intervista con Eleonora Daniele a Storie Italiane, il dramma vissuto con il compagno e il figlio, finiti in ospedale a causa del coronavirus. Ama molto gli animali: con la sorella gestisce anche un rifugio per cani e gatti abbandonati. Ma conosciamola meglio.

Grazia Di Michele ha iniziato la sua carriera giovanissima, alla fine degli anni ‘70 al Folkstudio di Roma. Incide il suo primo album, Clichè, nel 1978. Negli anni Ottanta invece pubblica tre album: Ragiona con cuore (1983), in cui parla di tematiche femminili; Le ragazze di Gauguin (1986) e L’amore è un pericolo (1988). Il brano Solo i pazzi sanno amare, contenuto in quest’ultimo lavoro, diventa la sigla del Festivalbar nel 1990.

Negli anni Novanta Grazia Di Michele partecipa per tre volte al Festival di Sanremo: nel 1990 con Io e mio padre; nel 1991 con Se io fossi un uomo; e nel 1993 cantando Gli amori diversi, in coppia con Rossana Casali. Nel 2003 diventa insegnante di canto nella popolare trasmissione televisiva Amici di Maria De Filippi, ruolo che ricopre per ben 13 anni e che in un’intervista a Vanity Fair definisce “un’esperienza molto positiva”. Nel 2005 pubblica due album: Chiamalavita, nato dall’omonimo spettacolo teatrale; e Respiro. Nel 2009 è la volta de I Passaggi Segreti; mentre nel 2012 pubblica Giverny.

Partecipa per la quarta volta al Festival di Sanremo nel 2015, in duetto con Mauro Coruzzi. Grazie al brano Io sono una finestra, contenuto nel cd Io mio blu, Grazia Di Michele si aggiudica il premio Lunezia per il miglior testo. Da questa canzone viene anche tratto uno spettacolo teatrale. Tra il 2018 e il 2022 l’artista realizza altri tre album: Folli voli, Sante Bambole Puttane e Trialogo, il disco scritto a sei mani e nato dal progetto Cantautrici con Mariella Nava e Rossana Casale.

Grazia Di Michele è anche scrittrice. Ha pubblicato infatti due romanzi: Apollonia e La regola del bucaneve, entrambi per Castelvecchi editore.