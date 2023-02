GF Vip, Signorini contro i Vipponi: “Vi siete comportati in maniera sconvolgente e grave”

Grande Fratello Vip, Signorini contro i Vipponi: “Vi siete comportati in maniera sconvolgente e grave”

“Questa notte, nella Casa del Grande Fratello, c’è stato un evento molto grave”. Ieri sera, 23 febbraio 2023, nel corso della puntata del Grande Fratello Vip Alfonso Signorini ha duramente ripreso quattro concorrenti. “Quattro dei nostri vipponi si sono chiusi nel van, commettendo una gravissima infrazione, lasciandosi andare a delle confidenze che non avessero mai voluto che venissero rese note. Loro pensano di averla fatta franca ma al Grande Fratello l’omertà non premia”.

“Questi vipponi si sono comportati in maniera criptica, sconvolgente e grave. Il provvedimento riguarda due vipponi”, ma cosa è successo? Protagonisti del “fattaccio” sono stati Tavassi, Micol, Murgia e Donnamaria. “La scorsa notte voi quattro vi siete rintanati nel van di Tavassi, vi faccio vedere le immagini – ha detto Signorini -. Avete un atteggiamento di cospirazione. Come vedete l’audio è andato perso, però questo atteggiamento ci fa capire che stavate tramando qualcosa e conto sulla vostra onestà. Voglio sapere cosa vi siete detti”.

Nel video incriminato si sente Tavassi che dice di aver staccato il microfono ambientale: “Già da queste immagini si capisce che avete mentito, la realtà è che qualcuno di voi hanno staccato i microfoni ambientali: Micol e Tavassi”. Micol ha poi provato a negare, ma Signorini lo ha bloccato: “Tu e Tavassi avete fatto una infrazione gravissima. Ho mentito sull’audio come avete mentito voi, vi do una seconda opportunità: ritenete di aver detto in quella riunione qualche cosa di compromettente o che possa compromettere gli equilibri nella casa del GF?”.

Quindi i provvedimenti con Signorini che legge una busta nera: “Dalle immagini viste è evidente che sono state commesse alcune irregolarità: la più grave è di aver manomesso il microfono. Questa sera Tavassi e Micol sarebbero stati i due preferiti e quindi immuni, ma per queste ragioni la loro immunità è annullata e andate d’ufficio al televoto. Murgia ed Edoardo andate d’ufficio al televoto, questa sera non ci saranno preferiti”.