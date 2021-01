Il Grande Fratello Vip non va in onda venerdì 8 gennaio: perché, il motivo

Perché la prossima puntata del Grande Fratello Vip non andrà in onda venerdì 8 gennaio 2021? Il reality condotto da Alfonso Signorini questo venerdì lascia spazio all’ultima puntata della fiction di Canale 5 Fratelli Caputo. Salta dunque per questa settimana il doppio appuntamento con il Gf Vip. Ma quando torna il Grande Fratello Vip? Le puntate torneranno in onda prestissimo. Il doppio appuntamento con il reality di Canale 5 dovrebbe tornare già dalla prossima settimana. Le prossime puntate del Gf dorrebbero andare in onda lunedì 11 gennaio 2021 e venerdì 15 gennaio 2021. Dalla prossima settimana si dovrebbe dunque tornare alla normale programmazione con due puntate settimanali. Il reality ci terrà compagnia fino a fine febbraio.

