Perché Il Grande Fratello Vip stasera non va in onda: il motivo

Perché Il Grande Fratello Vip stasera – giovedì 23 marzo 2023 – non va in onda su Canale 5? Ve lo diciamo subito: il reality show oggi non andrà in onda. Un cambiamento improvviso? No, tutto previsto. Anche se evitare lo scontro diretto con la partita Italia-Inghilterra in onda su Rai 1 di sicuro non fa dispiacere a Mediaset. Stasera su Canale 5 andrà in onda il film Cambio tutto!

Quando torna

Ma quando torna in onda il Grande Fratello Vip 2023? Il reality show in vista della finalissima del 3 aprile non andrà più in onda il giovedì, ma solo il lunedì sera. Quindi l’appuntamento con la prossima puntata è per lunedì 27 marzo.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché oggi non va in onda il Grande Fratello Vip 2023 (GFVip 7), ma dove vedere le puntate in diretta tv e live streaming? Il reality, come detto, va in onda il lunedì e giovedì sera alle ore 21,35 su Canale 5. Oltre alle finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, i telespettatori potranno seguire in diretta i protagonisti del reality vip tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 21 alle 6 del mattino successivo) e La5 (tutti i giorni dall’una di notte).

Inoltre, è possibile seguire live le vicende della Casa attraverso l’app Mediaset Infinity e rimanere aggiornati sempre grazie al sito ufficiale grandefratellovip.mediaset.it e ai profili social del programma (Facebook, Twitter, Instagram). Le varie puntate live andranno in onda anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.