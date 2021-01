Il Grande Fratello Vip non va in onda: perché, il motivo | 15 gennaio

Perché stasera, 15 gennaio 2021, su Canale 5 non va in onda la puntata del Grande Fratello Vip? Nessun problema, il reality condotto da Alfonso Signorini si è semplicemente preso una pausa dal doppio appuntamento settimanale e quindi non andrà in onda oggi, venerdì 15 gennaio. Questa sera, al posto del reality, su Canale 5 andrà in onda il film Amici come prima, divertente commedia con Massimo Boldi e Christian De Sica.

Ecco la trama: Cesare Proietti, direttore di un albergo di lusso, viene licenziato in tronco da Antonella, figlia del proprietario Massimo Colombo. Colombo è un self made man che ha perso ogni controllo e passa il tempo a cacciare gonnelle. La sua compulsione a mettere le mani addosso alle badanti fa sì che loro abbandonino regolarmente l’incarico e dà a Cesare l’idea giusta: travestirsi da donna e proporsi a Massimo come Lisa, “dama di compagnia”, a fronte di un lauto compenso. Sorvoliamo sul fatto che Massimo ha appena dichiarato di volere intorno solo donne giovani e piacenti: appena vede Lisa, sessantenne dai capelli candidi, perde la testa, come Osgood per Daphne in A qualcuno piace caldo, o come Les per Dorothy in Tootsie. A chiudere il cerchio sono la moglie di Cesare, Carla, il figlio Matteo, aspirante rapper e omosessuale nascosto, e il concierge dell’albergo, il mite Marco.

Quando torna

Ma quando torna il Grande Fratello Vip? La prossima puntata del reality di Canale 5 va in onda lunedì 18 gennaio 2021. Il doppio appuntamento con il Gf Vip torna prestissimo, già dal 29 gennaio, per sfidare la seconda edizione de Il cantante mascherato, il programma di Milly Carlucci su Rai 1. Da fine gennaio tornerà dunque il doppio appuntamento settimanale, fino alla finale prevista a febbraio. La prossima puntata del reality, che oggi non va in onda, è prevista per lunedì 18 gennaio.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché il Grande Fratello Vip stasera non va in onda, ma dove è possibile vedere in diretta tv e live streaming le varie puntate del programma? Il programma viene trasmesso il lunedì e il venerdì sera su Canale 5 a partire dalle ore 21,25. Per vederlo, basta sintonizzarsi sul quinto canale del vostro digitale terrestre, o sul 505 per la versione in HD. In alternativa, se siete clienti Sky potete andare al tasto 105 del vostro telecomando. Ma il reality è disponibile anche in streaming. Come? Su Mediaset Play, piattaforma streaming completamente gratuita disponibile sia per computer che per i dispositivi iOS e Android. Per usufruirne, è sufficiente accedere con mail o social network. Poi andare sul menu a tendina e selezionare Canale 5.

