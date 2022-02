Il Grande Fratello Vip stasera non va in onda: perché, il motivo

Perché oggi, venerdì 11 febbraio 2022, il Grande Fratello Vip non va in onda su Canale 5? L’appuntamento del venerdì con il reality condotto da Alfonso Signorini stasera (ma non solo) non andrà in onda per lasciare spazio a Fosca Innocenti, la nuova fiction con Vanessa Incontrada e Francesco Arca in quattro puntate. Il GFVip quindi per i prossimi venerdì non verrà trasmesso su Canale 5 dove lo vedremo solo il lunedì sera.

Quando torna

Il Grande Fratello Vip 2021-2022 tonerà in onda infatti già lunedì 14 febbraio (San Valentino) alle ore 21,30 (circa) su Canale 5. Il riposo quindi sarà solo di una puntata. Nessuna cancellazione o punzione. Si torna solo allo schema di una puntata a settimana.

Streaming e tv

Abbiamo visto perché stasera il Grande Fratello Vip 2021-2022 (GFVip 6) non va in onda, ma dove vederlo di solito in diretta tv e live streaming? Il reality, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,35 su Canale 5 (tasto 5 o 505 – versione HD – del digitale terrestre). Oltre alle finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, i telespettatori potranno seguire in diretta i protagonisti del reality vip tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle 21 alle 6 del mattino successivo) e La5 (tutti i giorni dall’una di notte). Inoltre, è possibile seguire live le vicende della Casa attraverso l’app Mediaset Infinity e rimanere aggiornati sempre grazie al sito ufficiale grandefratellovip.mediaset.it e ai profili social del programma (Facebook, Twitter, Instagram). Le varie puntate live andranno in onda anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone.