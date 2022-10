Si sa, stare nella casa del Grande Fratello Vip per tanti giorni finisce per risvegliare stimoli e pulsioni. Particolarmente attivo e vivo da questo punto di vista è apparso Edoardo Donnamaria, volto di Forum. Il bel ragazzo è visibilmente attratto da Antonella Fiordelisi, ex schermitrice ed ex tentatrice di Temptation Island. I due negli ultimi giorni si sono avvicinati in maniera evidente. Prima è scattato il bacio, poi sembra che Edoardo e Antonella siano andati ben oltre.

In un filmato diventato virale sui social si vede la coppietta intenta in tenere effusioni sotto un plaid. Poi la mano di lui che scompare sotto le coperte, lasciando immaginare un momento di forte intimità, con Edoardo che poi si lecca il dito visibilmente soddisfatto e ammiccando alla telecamera. Le immagini sono talmente chiare da non dover richiedere ulteriori spiegazioni. Sul web però molti utenti hanno gridato allo scandalo. “Che fogna che è diventata la nostra tv”, si legge su Twitter. “Vomitevole ed esagerato”, commenta un altro utente. Ma c’è anche chi minimizza: “Sono ragazzi, non facciamo i bacchettoni ora. Magari ha sbagliato il GF a non stoppare la scena ma io vedo 2 ragazzi che si piacciono e fanno quello che gli pare, senza ledere nessuno. Se vedi il GFVip sai che c’è pure questo, anzi in Italia sono super censurati. O preferite il bullismo?”, facendo riferimento al caso Bellavia.

L’attrazione è dunque molto forte, mentre forse ancora tra i due non si può parlare di amore. Lo ha chiarito lo stesso Edoardo, parlando con Wilma Goich: “Non è amore, cosa c’entra l’amore? Quello si costruisce, mica nasce così in una settimana. Ma chi ha mai detto di essere innamorato! Mi piace, sto bene con lei. Non c’è una cosa di lei che mi dà fastidio”. A gettare ancora più dubbi sulla veridicità del volto di Forum è Charlie Gnocchi: “Edoardo è fidanzato”, ha sussurrato all’orecchio di Alberto De Pisis, influencer che aveva manifestato una certa attrazione proprio nei confronti di Edoardo.

Se Edoardo è realmente fidanzato e Alberto sapendolo vuole conservare quest’informazione per il futuro non so cosa potrà succedere, sembra così Gossip Girl #GFVIP pic.twitter.com/Ad5XXAqTIx — LA SESSUOFOBIA DI QUESTO UCCELLO (@vincycernic2) October 9, 2022

