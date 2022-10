Grande Fratello Vip, Corona contro Giovanni Ciacci: “Va radiato dalla tv a vita”

La puntata di ieri del Grande Fratello Vip dedicata al caso Marco Bellavia, che ha portato all’eliminazione di Ginevra Lamborghini e Giovanni Ciacci, è stata molto seguita in tv e commentata sui social. I “vipponi” hanno fatto a dir poco una brutta figura, ignorando e addirittura bullizzando l’ex conduttore di Bim Bum Bam, il quale aveva rivelato di avere problemi legati alla depressione, e costringendolo ad abbandonare la Casa.

Nonostante la dura reprimenda di Alfonso Signorini, molti concorrenti sembrano non aver compreso la gravità dei loro atteggiamenti. Su tutti Giovanni Ciacci, che è stato eliminato a furor di popolo tramite il televoto. L’opinionista ha chiesto scusa ammettendo di non essersi accorto del malessere del compagno in casa. In pochi però hanno preso per buona la sua giustificazione, e così sui social si sono scatenati commenti di ogni genere, anche da parte di personaggi noti.

“Giovanni Ciacci si è fatto riconoscere”, ha scritto su Twitter Simona Ventura. Tommaso Zorzi invece si è tolto un sassolino dalla scarpa, riprendendo una vecchia intervista di Ciacci nella quale attaccava l’infleuncer, Giulia De Lellis e Giulia Salemi dicendo che “Zorzi non ha contenuti, gli influencer hanno vita breve: guardi Lellis e Salemi”. La replica di Zorzi, a distanza di tempo, non è tardata ad arrivare: “I contenuti suoi no di certo. E Dio grazie”.

Durissimo, e immancabile, il commento di Fabrizio Corona: “Giovanni Ciacci va radiato dalla televisione a vita. La sua arma strumentale di comunicazione si è trasformata nella sua morte. Il Grande Fratello può essere un trampolino di lancio o la fine di una carriera quando finalmente mostra la verità delle persone”, ha dichiarato l’ex re dei paparazzi. Anche tanta gente comune si è riversata sui social dell’ex volto di “Detto Fatto” per attaccarlo per il suo comportamento con Bellavia. Una serata non certo facile per il social media manager di Ciacci.