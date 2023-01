Grande Fratello Vip 2022-2023: le anticipazioni della puntata di oggi, 9 gennaio

Stasera, lunedì 9 gennaio 2023, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip con l’edizione 2022-2023, la numero 7. Alla conduzione ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini che al suo fianco avrà due opinioniste: Orietta Berti e Sonia Bruganelli (rimasta dopo la bagarre mediatica con l’ex opinionista del reality Adriana Volpe). Ad aggiudicarsi la vittoria e il montepremi finale di 100 mila euro (metà del quale andrà in beneficenza) sarà colui o colei che riuscirà a restare il più a lungo possibile nel loft di Cinecittà, passando indenne tra nomination ed eliminazioni a sorpresa. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Il primo grande punto della serata riguarda come sempre il televoto che questa sera non sarà eliminatorio ma bensì il più votato da parte del pubblico a casa sarà immune dalle prossime nomination. Al televoto nella puntata di lunedì 9 gennaio 2023 troviamo ben tre concorrenti del reality tra cui: Oriana Marzoli, Dana Saber e Davide Donadei. Andando a sbirciare i sondaggi presenti sul web sembra che a vincere lo scettro di preferita del pubblico possa essere ancora una volta la giovane venezuelana Oriana. Si parlerà come sempre nel corso della puntata del rapporto tra Antonella Fiordelisi e Edoardo Donnamaria. I due stanno vivendo continui alti e bassi all’interno della casa del Grande Fratello Vip e, se nel corso dell’ultima diretta li avevamo lasciati separati, negli ultimi giorni sembra che entrambi abbiamo cercato di ricucire il rapporto ammettendo i reciproci errori. Alfonso Signorini indagherà ancora una volta sulla coppia e cercherà di capire se per loro c’è o meno una possibilità di futuro.

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello Vip 2022-2023 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 il lunedì e giovedì sera (attenzione: possibili cambi) alle ore 21,40. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone. Previsto poi, come al solito, il day-time su Canale 5 e Italia 1. Ma non solo: le breaking news dalla Casa ci arriveranno in diretta. L’appuntamento è con Alfonso Signorini ogni lunedì e giovedì alle ore 16,45 circa su Canale 5. Inoltre, è possibile seguire, sempre in diretta, i protagonisti del reality vip tutti i giorni. Sui canali free Mediaset Extra (dalle 9.00 alle 6.00 del mattino successivo). E La5 (dal lunedì al venerdì alle 12.30 e dal lunedì al sabato dall’1 di notte).