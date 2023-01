Grande Fratello Vip 2022-2023: le anticipazioni della puntata di oggi, 23 gennaio

Stasera, lunedì 23 gennaio 2023, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip con l’edizione 2022-2023, la numero 7. Alla conduzione ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini che al suo fianco avrà due opinioniste: Orietta Berti e Sonia Bruganelli (rimasta dopo la bagarre mediatica con l’ex opinionista del reality Adriana Volpe). Ad aggiudicarsi la vittoria e il montepremi finale di 100 mila euro (metà del quale andrà in beneficenza) sarà colui o colei che riuscirà a restare il più a lungo possibile nel loft di Cinecittà, passando indenne tra nomination ed eliminazioni a sorpresa. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Nella settimana appena trascorsa ci sono stati alcuni battibecchi nati sopratutto durante la puntata in diretta della scorsa settimana. Wilma Goich, attaccata a male parole da Attilio Romita e Patrizia Rossetti non si è trattenuta. “Qui purtroppo quando dici qualcosa esce. E quando deve arrivare alla persona interessata si aggiungono una serie di cose. Io non ho mai parlato male di Attilio. Tanto è vero che io mi ritengo una sua amica. Se poi lui sostiene che io sia acida, cattiva è un suo pensiero”. Forse lo stress mediatico e le continue lamentele hanno portato Wilma a dire qualcosa in più. E quindi far temere il peggio alla produzione del Grande Fratello Vip. Ovvero una possibile rinuncia, un fatto già successo molteplici volte durante questa settima edizione del reality show. “Meglio che vada a casa, stando qui non risolve niente e non ha più niente da dire”.

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello Vip 2022-2023 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 il lunedì e giovedì sera (attenzione: possibili cambi) alle ore 21,40. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone. Previsto poi, come al solito, il day-time su Canale 5 e Italia 1. Ma non solo: le breaking news dalla Casa ci arriveranno in diretta. L’appuntamento è con Alfonso Signorini ogni lunedì e giovedì alle ore 16,45 circa su Canale 5. Inoltre, è possibile seguire, sempre in diretta, i protagonisti del reality vip tutti i giorni. Sui canali free Mediaset Extra (dalle 9.00 alle 6.00 del mattino successivo). E La5 (dal lunedì al venerdì alle 12.30 e dal lunedì al sabato dall’1 di notte).