Grande Fratello Vip 2022-2023: le anticipazioni della puntata di oggi, 21 novembre

Stasera, lunedì 21 novembre 2022, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip con l’edizione 2022-2023, la numero 7. Alla conduzione ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini che al suo fianco avrà due opinioniste: Orietta Berti e Sonia Bruganelli (rimasta dopo la bagarre mediatica con l’ex opinionista del reality Adriana Volpe). Ad aggiudicarsi la vittoria e il montepremi finale di 100 mila euro (metà del quale andrà in beneficenza) sarà colui o colei che riuscirà a restare il più a lungo possibile nel loft di Cinecittà, passando indenne tra nomination ed eliminazioni a sorpresa. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Nel corso della puntata di oggi, 21 novembre, vedremo quanto avvenuto nel corso della settimana (la prima con una sola puntata) e conosceremo lo stato di salute dei vari concorrenti risultati positivi al Covid. Previsto a breve poi l’ingresso di nuovi vip. Secondo alcune indiscrezioni di Pipol Tv, pare che a vacare presto la Porta rossa potrebbero essere Manuela Villa e Milena Micoli. Le due vippone dovrebbero entrare al Gf prima di Natale, un modo anche per tamponare le perdite temporanee degli inquilini malati. Figlia dell’indimenticabile Claudio Villa, Manuela, non è certo sconosciuta, specie nel mondo dei reality: ha vinto, infatti, la quinta edizione de L’Isola dei Famosi. Milena, ex volto del Bagaglino, fu tra l’altro uno dei nomi papabili per la passata edizione del Gf Vip. Inoltre, pare che tra lei e la collega Pamela Prati non ci sia molta simpatia.

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello Vip 2022-2023 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 il lunedì e giovedì sera (attenzione: possibili cambi) alle ore 21,40. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone. Previsto poi, come al solito, il day-time su Canale 5 e Italia 1. Ma non solo: le breaking news dalla Casa ci arriveranno in diretta. L’appuntamento è con Alfonso Signorini ogni lunedì e giovedì alle ore 16,45 circa su Canale 5. Inoltre, è possibile seguire, sempre in diretta, i protagonisti del reality vip tutti i giorni. Sui canali free Mediaset Extra (dalle 9.00 alle 6.00 del mattino successivo). E La5 (dal lunedì al venerdì alle 12.30 e dal lunedì al sabato dall’1 di notte).