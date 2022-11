Grande Fratello Vip 2022-2023: le anticipazioni della puntata di oggi, 14 novembre

Stasera, lunedì 14 novembre 2022, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip con l’edizione 2022-2023, la numero 7. Alla conduzione ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini che al suo fianco avrà due opinioniste: Orietta Berti e Sonia Bruganelli (rimasta dopo la bagarre mediatica con l’ex opinionista del reality Adriana Volpe). Ad aggiudicarsi la vittoria e il montepremi finale di 100 mila euro (metà del quale andrà in beneficenza) sarà colui o colei che riuscirà a restare il più a lungo possibile nel loft di Cinecittà, passando indenne tra nomination ed eliminazioni a sorpresa. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Nel corso della puntata di oggi, 14 novembre, scopriremo prima di tutto qual è la situazione nella Casa dopo che diversi concorrenti (Patrizia Rossetti, Charlie Gnocchi, Luca Onestini, Attilio Romita e l’eliminata giovedì scorso Pamela Prati) sono risultati positivi al Covid. Paura anche per il conduttore Alfonso Signorini che giovedì si è scambiato un appassionato bacio con la Prati. Cosa succederà poi a Micol Incorvaia? La concorrente è stata ripresa dalle telecamere mentre canticchiava “Faccetta nera”. Entrata da pochi giorni nella casa del programma, Incorvaia si stava preparando davanti allo specchio poco prima della diretta del giovedì sera. Per pochi secondi nell’audio dei video diventati rapidamente virali sui social si sente la 29enne che canta in modo inequivocabile la canzone di propaganda fascista. Sono bastati quegli attimi per scatenare la protesta sui social… Saranno presi provvedimenti?

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello Vip 2022-2023 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 il lunedì e giovedì sera (attenzione: possibili cambi) alle ore 21,40. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone. Previsto poi, come al solito, il day-time su Canale 5 e Italia 1. Ma non solo: le breaking news dalla Casa ci arriveranno in diretta. L’appuntamento è con Alfonso Signorini ogni lunedì e giovedì alle ore 16,45 circa su Canale 5. Inoltre, è possibile seguire, sempre in diretta, i protagonisti del reality vip tutti i giorni. Sui canali free Mediaset Extra (dalle 9.00 alle 6.00 del mattino successivo). E La5 (dal lunedì al venerdì alle 12.30 e dal lunedì al sabato dall’1 di notte).