Grande Fratello Vip 2022-2023: le anticipazioni della puntata di oggi, 13 ottobre

Stasera, giovedì 13 ottobre 2022, alle ore 21,40 su Canale 5 va in onda una nuova puntata del Grande Fratello Vip con l’edizione 2022-2023, la numero 7. Alla conduzione ci sarà ancora una volta Alfonso Signorini che al suo fianco avrà due opinioniste: Orietta Berti e Sonia Bruganelli (rimasta dopo la bagarre mediatica con l’ex opinionista del reality Adriana Volpe). Ad aggiudicarsi la vittoria e il montepremi finale di 100 mila euro (metà del quale andrà in beneficenza) sarà colui o colei che riuscirà a restare il più a lungo possibile nel loft di Cinecittà, passando indenne tra nomination ed eliminazioni a sorpresa. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Anticipazioni

Nel corso della puntata di oggi, 13 ottobre, avremo il verdetto del televoto indetto al termine della scorsa puntata. Chi lascerà la Casa tra Charlie Gnocchi, Attilio Romita, Sofia Giaele De Donà, Nikita Pelizon e Gegia? Ovviamente si parlerà poi di quanto sta avvenendo dentro la Casa di Cinecittà. Nelle scorse ore Patrizia Rossetti e Alberto de Pisis hanno parlato prima di loro stessi, di come si sentono tra le mura del reality show e poi degli altri concorrenti. “È come se avessi un freno”, ha detto Patrizia di Alberto. E lui, colto nel vivo, le ha risposto: “È difficile farsi l’autoanalisi. Ma è importante ascoltare le persone”. Patrizia poi ha reso partecipe Alberto di un suo stato d’animo nei confronti di Cristina. E di quello che ha detto: “Non mi piace essere giudicata per una cosa che ho fatto. Ti rimane il marchio”.

Streaming e tv

Dove vedere il Grande Fratello Vip 2022-2023 in diretta tv e live streaming? Il programma, come detto, va in onda in chiaro – gratis – su Canale 5 il lunedì e giovedì sera (attenzione: possibili cambi) alle ore 21,40. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita MediasetPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Mediaset da pc, tablet e smartphone. Previsto poi, come al solito, il day-time su Canale 5 e Italia 1. Ma non solo: le breaking news dalla Casa ci arriveranno in diretta. L’appuntamento è con Alfonso Signorini ogni lunedì e giovedì alle ore 16,45 circa su Canale 5. Inoltre, è possibile seguire, sempre in diretta, i protagonisti del reality vip tutti i giorni. Sui canali free Mediaset Extra (dalle 9.00 alle 6.00 del mattino successivo). E La5 (dal lunedì al venerdì alle 12.30 e dal lunedì al sabato dall’1 di notte).