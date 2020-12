Grande Fratello Vip 2020, eliminati oggi: chi è stato eliminato?

GRANDE FRATELLO VIP 2020 ELIMINATI – Chi è stato eliminato oggi, venerdì 18 dicembre 2020, durante la 27esima puntata del Grande Fratello Vip? Al televoto c’erano quattro concorrenti: Cristiano Malgioglio, Giacomo Urtis, Maria Teresa Ruta e Tommaso Zorzi. Ad essere eliminato è stato… notizia in aggiornamento…

Come si vota

Abbiamo visto gli eliminati di oggi, venerdì 18 dicembre, del Grande Fratello Vip 2020, ma come si vota? Per votare Mediaset ha messo a disposizione 4 “canali”: App Mediaset Play, sito web, Smart TV abilitate e SMS.:

APP MEDIASET PLAY : Una volta entrati nell’applicazione gratuita Mediaset Play dal proprio smartphone o tablet, l’utente troverà attivo il pulsante “VOTA”. Basterà cliccarci e registrarsi per esprimere il proprio voto.

: Una volta entrati nell’applicazione gratuita dal proprio smartphone o tablet, l’utente troverà attivo il pulsante “VOTA”. Basterà cliccarci e registrarsi per esprimere il proprio voto. SITO WEB : Durante le puntate e la settimana, dopo essersi registrato in pochi semplici passi, sarà possibile votare dal sito ufficiale del programma (www.grandefratellovip.mediaset.it). All’interno della sezione “Televoto” l’utente potrà esprimere il proprio voto. Il regolamento con tutti i dettagli è presente sul sito.

: Durante le puntate e la settimana, dopo essersi registrato in pochi semplici passi, sarà possibile votare dal sito ufficiale del programma (www.grandefratellovip.mediaset.it). All’interno della sezione “Televoto” l’utente potrà esprimere il proprio voto. Il regolamento con tutti i dettagli è presente sul sito. SMART TV : Per le Smart TV abilitate sarà sufficiente sintonizzarsi su Canale 5 e premere il tasto “Freccia Su” per accedere all’app Mediaset Play. Registrarsi e partecipare al televoto.

: Per le Smart TV abilitate sarà sufficiente sintonizzarsi su Canale 5 e premere il tasto “Freccia Su” per accedere all’app Mediaset Play. Registrarsi e partecipare al televoto. SMS: Quando il conduttore lancerà il televoto durante la trasmissione, i telespettatori potranno votare inviando un SMS alla numerazione 477.000.2. L’utente riceverà un SMS di conferma della validità del voto al costo max di 0,1613 euro, a seconda del proprio operatore.

Streaming e tv

Abbiamo visto gli eliminati di oggi, 18 dicembre 2020, dal Grande Fratello Vip 2020, ma dove vederlo in tv e live streaming? Il reality va in onda in chiaro gratis su Canale 5. Oltre alle prime serate e alle finestre di day-time su Canale 5 e Italia 1, i telespettatori possono seguire in diretta i protagonisti del reality vip tutti i giorni sui canali free Mediaset Extra (dalle ore 9 alle ore 6 del mattino successivo) e La5 (dal lunedì al venerdì alle ore 13,40 e tutti i giorni alle ore 00,40). Non solo tv. Il pubblico può inoltre rimanere sempre aggiornato sulle vicende della Casa grazie al sito ufficiale grandefratellovip.mediaset.it, dell’App Mediaset Play e ai vari profili social del programma (Facebook, Twitter, Instagram).

Potrebbero interessarti Grande Fratello Vip 2020: le nomination dopo la 27esima puntata, i nominati oggi (18 dicembre) Chi è Cecilia Capriotti, la nuova concorrente del Grande Fratello Vip 2020 Chi è Carlotta Dell’Isola, la nuova concorrente del Grande Fratello Vip 2020