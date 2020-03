Grande Fratello Vip, le anticipazioni della puntata del 18 marzo 2020

Diciassettesimo appuntamento con il Grande Fratello Vip, il reality condotto da Alfonso Signorini e in onda in prima serata su Canale 5. Una puntata importante durante la quale verrà decretato il primo finalista di questa edizione. I concorrenti ancora in gara sono stati informati del periodo delicato che sta vivendo l’Italia per l’emergenza Coronavirus e sono stati messi in contatto con le loro famiglie. Inoltre ci sarà una doppia eliminazione, visto che Mediaset ha deciso di chiudere anticipatamente il programma. Ecco le anticipazioni della puntata di oggi.

Grande Fratello Vip anticipazioni, cosa succede nella puntata di stasera

In deroga alle consuete regole del programma, a causa dell’emergenza Coronavirus, i concorrenti del Grande Fratello Vip hanno potuto parlare con le proprie famiglie, per tranquillizzarsi sulle loro condizioni di salute. Molti si sono emozionati nel sentire che l’Italia è di fatto bloccata a causa di questo virus. Ulteriori dettagli sulla situazione in Italia sono stati forniti da Alfonso Signorini tramite un videomessaggio. Vedremo tutto questo nel corso della puntata di oggi, 18 marzo 2020, in prima serata su Canale 5.

Spazio poi al gioco con il televoto ancora aperto tra Adriana Volpe, Antonella Elia e Fabio Testi: uno di loro sarà il primo eliminato della puntata di stasera del Gf Vip. I concorrenti rimasti dovranno decidere quale gieffino fare uscire immediatamente dalla casa, e ci sarà così una seconda eliminazione a sorpresa. D’altronde la finale è stata anticipata vista l’attuale situazione legata al Coronavirus. Nel corso dell’appuntamento di stasera, in diretta su Canale 5, ci sarà poi il primo finalista di questa edizione.

Il programma lascerà poi spazio alle numerose liti che stanno caratterizzando queste ultime settimane del Grande Fratello Vip. Tiene banco ancora la litigata tra Antonella Elia e Valeria Marini. Ultimamente però anche un altro concorrente ha dimostrato di essere piuttosto fumantino: stiamo parlando di Sossio Aruta. L’ex protagonista di Temptation Island Vip ha avuto un battibecco in particolare con Teresanna Pugliese. Nel corso della puntata di stasera ne sapremo di più. Appuntamento dunque stasera, 18 marzo 2020, su Canale 5 con una nuova puntata del Grande Fratello Vip.

