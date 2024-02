Grande Fratello “si ferma per un anno, al suo posto torna “ufficialmente” La Talpa”

“La Talpa torna ufficialmente a settembre, non sono più dei rumor adesso. Da settembre ufficialmente ritornerà e riposerà per un anno invece il Grande Fratello”. A dirlo è stato ieri sera il giornalista Gabriele Parpiglia nel corso di una diretta a Casa SDL.

Per ora nessuna conferma dai vertici Mediaset sul fatto che il reality dovrebbe andare a prendere il posto del Grande Fratello che andrà in pausa per un anno. Lo scorso mese, durante una conferenza stampa, l’ad di Mediaset Pier Silvio Berlusconi disse: “La Talpa è al momento ancora troppo costoso per Italia 1, ma rivedendo il progetto forse può entrare a Canale 5, io ci credo. La prossima edizione de L’Isola dei famosi invece avrà la stessa formula già sperimentata al Grande Fratello, con un misto di personaggi noti e non noti nel cast, per riportare le storie e una narrazione più profonda al centro e la conduzione sarà affidata a Vladimir Luxuria”.

Riguardo il nome del possibile conduttore de La Talpa, già nei mesi scorsi erano circolate diverse indiscrezioni. Qualche mese fa, infatti, si ipotizzava che a ricoprire questo ruolo potesse essere Silvia Toffanin. Tra i vari nomi circolati, poi, erano spuntati anche quelli di Gerry Scotti, Simona Ventura e di Vladimir Luxuria. Difficile però sia affidata a quest’ultima in quanto Vladimir sarà già conduttrice dell’Isola dei Famosi 2024 che partirà il prossimo aprile.