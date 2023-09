Grande Fratello, salta la partecipazione di Giampiero Mughini

Giampiero Mughini non parteciperà al Grande Fratello, in partenza su Canale 5 da questa sera. Era uno dei nomi forti del cast voluto da Alfonso Signorini, che accoglierà nella Casa non solo personaggi vip ma anche persone comuni. A sorpresa Mughini ha annunciato la sua rinuncia al reality. A riportarlo è TvBlog.

Il dietrofront improvviso sarebbe legato a “motivi personali”. Non c’è mai stato alcun annuncio ufficiale da parte di Mediaset circa la presenza di Mughini nella casa, ma lui stesso in una lettera aperta a Dagospia aveva anticipato questa possibilità. La speranza, anche per le dinamiche del gioco, è che queste problematiche possano essere superate nei prossimi mesi, consentendo così a Mughini di varcare la porta rossa della Casa di Cinecittà.

Tra i nomi che invece da questa sera saranno al Grande Fratello troviamo Alex Schwazer, l’ex stella delle telenovelas Grecia Colmenares e l’attrice Beatrice Luzzi. C’è poi grande curiosità per la partecipazione nel cast di persone comuni le quali, per la prima volta nella storia del format, si mescoleranno ai vip. Tra queste l’operaia Giselda Torresan, l’ingegnere Vittorio Menozzi e la fotografa Letizia Peris. Conduce Alfonso Signorini affiancato da altre due grandi novità: Cesara Buonamici nelle vesti di opinionista e Rebecca Staffelli, figlia di Valerio, a raccogliere i commenti dei telespettatori.