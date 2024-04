Perché il Grande Fratello stasera non va in onda: il motivo e quando torna

Perché stasera, lunedì 1 aprile 2024, il Grande Fratello non va in onda su Canale 5? Ve lo diciamo subito: il reality condotto da Alfonso Signorini stasera non verrà trasmesso semplicemente perché l’edizione 2023-2024 è terminata. Lunedì scorso, 25 marzo, infatti è stata trasmessa la finale che ha visto la vittoria di Perla Vatiero. L’appuntamento con la Casa è quindi per la prossima stagione tv. I fan del programma dovranno quindi attendere diversi mesi per godersi la nuova stagione del reality show.

Location