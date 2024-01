Perché il Grande Fratello stasera non va in onda: il motivo e quando torna

Perché stasera, lunedì 22 gennaio 2024, il Grande Fratello non va in onda su Canale 5? Il reality condotto da Alfonso Signorini stasera non verrà trasmesso per lasciare spazio alla finale della supercoppa italiana. L’appuntamento con la Casa slitta quindi di qualche ora. La messa in onda è prevista per domani, martedì 23 gennaio 2024. I fan del programma dovranno quindi attendere poche ore per godersi la nuova puntata del reality show. Intanto è possibile seguire il reality ogni giorno su Mediaset Extra (canale 55), Mediaset Infinity (sito e app) e su La5 (canale 30) con i collegamenti in diretta dal lunedì al venerdì alle ore 12.30 e 19.10 e dal lunedì alla domenica all’1 di notte.

