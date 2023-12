Perché il Grande Fratello stasera non va in onda: il motivo, 18 dicembre 2023

Perché stasera, lunedì 18 dicembre 2023, il Grande Fratello non va in onda su Canale 5? Il reality condotto da Alfonso Signorini, almeno per questo mese di dicembre, rinuncia al doppio appuntamento settimanale e non andrà in onda di lunedì. I fan potranno seguire le avventure dei ragazzi nella casa ogni sabato sera. Questa sera, 18 dicembre, su Canale 5 ci sarà infatti una nuova puntata di Io canto generation, il talent musicale di bambini condotto da Gerry Scotti.

Fino alla fine di dicembre, dunque, il Grande Fratello andrà in onda solo il sabato sera. La semifinale del talent di Gerry Scotti era in programma giovedì 21 dicembre per lasciare spazio mercoledì alla Coppa Italia. La puntata è stato poi deciso dai vertici di Mediaset di anticiparla a oggi, lunedì 18, al posto appunto del Gf che perde così il doppio appuntamento settimanale. Una scelta che probabilmente si lega al fatto di non far scontrare il talent di Gerry Scotti con l’ultima puntata della fiction di successo di Rai 1 Un professore, in programma appunto questo giovedì.

Quando torna

Ma quando torna in onda il Grande Fratello? Come detto per il mese di dicembre il reality va in onda solo il sabato. I prossimi appuntamenti sono fissati per sabato 16 e sabato 23. D’altronde lunedì prossimo è Natale. Il doppio appuntamento dovrebbe tornare regolarmente nel 2024.

