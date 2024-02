Grande Fratello 2023-2024, nomination: chi è stato nominato oggi, 14 febbraio

Quali sono i concorrenti del Grande Fratello 2023-2024 finiti in nomination (nominati) al termine della puntata di oggi, mercoledì 14 febbraio 2024? A finire in nomination sono stati Beatrice Luzzi, Sergio D’Ottavi e Grecia Colmenares.

Come si vota

Ma come si vota per i concorrenti del Grande Fratello 2023-2024? Per esprimere la propria preferenza verso un concorrente e permettergli di continuare a restare nella Casa, ci sono vari modi: