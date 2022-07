Grand Hotel – Intrighi e passioni streaming e diretta tv: dove vedere la fiction

A partire da venerdì 22 luglio 2022, torna in prima serata e in prima TV l’appuntamento con Grand Hotel – Intrighi e passioni. La terza stagione riprende la sua corsa esattamente da dove era stata interrotta. I telespettatori ricorderanno che nell’ultima puntata trasmessa l’hotel è stato distrutto da un’esplosione. Secondo le prime anticipazioni, Julio è vivo ma Alicia è scomparsa e suo marito vuole far passare il messaggio che la donna sia scappata di sua volontà. La fiction spagnola è tra le più seguite anche in Italia e la terza stagione che arriva su Canale 5 corrisponde con l’ultima che chiuderà quindi la serie. Ma dove vederla in diretta TV e live streaming? Scopriamolo insieme.

In TV

Come già anticipato, Grand Hotel – Intrighi e passioni va in onda in prima serata e in prima TV su Canale 5 a partire da venerdì 22 luglio 2022 alle ore 21:21. Per seguire la diretta televisiva in chiaro quindi gratuitamente è necessario sintonizzarsi al tasto 5 del telecomando oppure al tasto 505 per l’HD. Chi dispone di un abbonamento alla pay-tv di Sky può trovarla comodamente al tasto 105.

Grand Hotel – Intrighi e passioni streaming

Ma non solo TV. Se vi interessa seguire anche la diretta streaming della fiction potete accedere gratuitamente a MediasetPlay, la piattaforma messa a disposizione degli utenti per seguire tutto quello che passa in TV anche tramite pc e smartphone. In che modo? Basterà registrarsi alla piattaforma oppure effettuare il login se si è già passati per la prima fase. Una volta entrati nella piattaforma, basterà selezionare il canale in diretta, in questo caso Canale 5, dal menù a tendina sulla sinistra. E c’è di più. MediasetPlay mette a disposizione anche il servizio on demand per recuperare le puntate anche in un secondo momento rispetto alla messa in onda.