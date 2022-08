Grand Hotel – Intrighi e passioni: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi

Questa sera, giovedì 25 agosto 2022, va in onda la penultima puntata di Grand Hotel – Intrighi e passioni. La fiction spagnola è pronta a regalare un grande addio ai suoi telespettatori che hanno seguito pazientemente lo svolgersi degli eventi, ma quella prevista per questa sera – con un giorno di anticipo – è la penultima puntata, composta da due episodi come al solito. Ecco quali sono le anticipazioni.

Anticipazioni: trama e cast della puntata di oggi

La prima puntata che compone l’episodio di questa sera di Grand Hotel – Intrighi e passioni si intitola La salute dei defunti. Andres sta cercando con tutte le sue forze di dimostrare la follia di Laura. E, nelle sue disperate ricerche, trova una boccetta sospetta nella camera della donna che dovrebbe contenere sali di litio. Per Alicia la situazione si complica perché suo marito ha scelto di tenerla prigioniera. Diego ha teso una trappola a Julio e spera che l’amante si faccia vedere come da piano così da poterlo uccidere. Belen invece fa ricadere la colpa delle sue malefatte su Bazan. La seconda puntata di questa sera, Rivincita, vede capolvogersi la situazione. Alicia imprigiona Diego e preme affinché firmi le carte del divorzio. Julio, dopo essere stato ferito da Diego, rischia di morire, ma viene salvato da Cisneros, che a sua volta medita vendetta nei confronti di Diego e vuole che muoia, ma non prima di aver provato un grande dolore.

Grand Hotel – Intrighi e passioni streaming e TV

Dove vedere Grand Hotel – Intrighi e passioni in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, la fiction va in onda in prima serata a partire da venerdì 22 luglio 2022 alle ore 21:20 su Canale 5. Anche questa sera, 25 agosto 2022, è attesa in prima serata sullo stesso canale. Per seguire la diretta televisiva bisogna sintonizzarsi sul tasto 5 del telecomando oppure al tasto 505 per l’HD. Chi invece vuole seguire la fiction in live streaming può accedere a MediasetPlay, servizio gratuito previa registrazione da usufruire sia via desktop che tramite app.