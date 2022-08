Grand Hotel – Intrighi e passioni: le anticipazioni della puntata di oggi

Grand Hotel – Intrighi e passioni: le anticipazioni (trama e cast) della puntata di oggi

Questa sera, venerdì 12 agosto 2022, va in onda una nuova puntata di Grand Hotel – Intrighi e passioni. La fiction spagnola ha appassionato tantissimi italiani ed è tornata con una terza stagione ricca di colpi di scena. Ma quali sono le anticipazioni della nuova puntata, attesa su Canale 5 in prima serata? Scopriamo la trama e il cast.

Anticipazioni: trama e cast della puntata di oggi

Anche questa sera sono attesi due episodi su Canale 5 di Grand Hotel – Intrighi e passioni. Il primo si intitola La variante del dragone e riparte da Andrés e la sua dichiarazione sconvolgente, ovvero che ha ucciso Belen. Il detective Ayala cerca di dimostrare la sua innocenza, ma il nuovo detective – Cantaloa – preme affinché il giovane venga giustiziato. Le indagini portano Ayala verso l’omicidio di Celia Velledur trovando così una testimone chiave, Angela, ma arriva Donna Teresa a frenare il suo entusiasmo. Intanto Julio, Maite e Alicia stanno seguendo una pista e cercando di capire chi vuole fare del male a Diego. Sofia vuole salvare il suo matrimonio ancor di più dopo aver baciato padre Grau.

Il secondo episodio si intitola Il nemico in casa. Viene ritrovato un corpo che potrebbe essere quello di Belen e la situazione per Andrés si complica ancora di più. Julio e Alica però cercano di aiutarlo, mentre Maite e Angela cercano di farlo liberare il prima possibile. Diego scopre chi l’ha messo in difficoltà. Laura e Javier, i neosposi, ospitano Clara, una vecchia conoscenza dello sposo che sembra avere cattive intenzioni. Sofia invece è pronta a prendere una decisione importante.

Grand Hotel – Intrighi e passioni streaming e TV

Dove vedere Grand Hotel – Intrighi e passioni in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, la fiction va in onda in prima serata a partire da venerdì 22 luglio 2022 alle ore 21:20 su Canale 5. Anche questa sera, 12 agosto 2022, è attesa in prima serata sullo stesso canale. Per seguire la diretta televisiva bisogna sintonizzarsi sul tasto 5 del telecomando oppure al tasto 505 per l’HD. Chi invece vuole seguire la fiction in live streaming può accedere a MediasetPlay, servizio gratuito previa registrazione da usufruire sia via desktop che tramite app.