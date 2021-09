Questa sera, 2 settembre 2021, alle ore 21,20 su Rete 4 va in onda Grand Hotel Excelsior, divertente commedia del 1982 diretto da Castellano e Pipolo con protagonisti Celentano, Verdone, Montesano e Abatantuono e tanti altri grandi attori italiani. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

All’interno del Grand Hotel Excelsior si sviluppano le storie di alcuni personaggi. L’eclettico e burbero direttore dell’hotel, Taddeus, pronipote del grande Zaccarias, che lui venera come un santo, si trova coinvolto nelle vicende amorose della signorina Vivaldi, cliente affezionata dell’hotel che per amore prova in tutti i modi a togliersi la vita. Egisto Costanzi, vedovo, fa il cameriere nell’hotel, ma vergognandosi della sua condizione fa credere alla figlia Adelina, la quale studia in un collegio a Ginevra in Svizzera, di essere un ricco uomo d’affari che in quel momento alloggiava all’albergo. Il pugile burino Pericle Coccia arriva in hotel insieme al suo manager Bertolazzi per prepararsi all’incontro della vita contro il campione italiano Bruno Bertoni detto “Bulldozer”, ma Pericle ai duri allenamenti a cui lo sottopone Bertolazzi preferisce il cibo e le donne, innamorandosi di Maria, cameriera dell’hotel. Tra i clienti dell’hotel c’è pure il grande “Mago di Segrate”, mago “casereccio”, comunque dotato di grandi poteri paranormali.