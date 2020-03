Grace di Monaco, il film: trama, cast, trailer e streaming

Nicole Kidman ha interpretato guerriere, villain, nobili, assassine, spie, madri, donne combattute, donne coraggiose, donne ribelli e poi, nel 2014, ha interpretato anche Grace Kelly, la musica ispiratrice del regista Alfred Hitchcock che è poi diventata principessa di Monaco dopo aver sposato Ranieri III. Il film, diretto da Olivier Dahan, ha avviato le riprese nel 2012 in Francia, da Parigi a Mentone ed è poi stato presentato al Festival di Cannes 2014, fuori concorso.

Vediamo insieme di cosa parla il film, chi spunta nel cast e dove vedere il film in tv.

Grace di Monaco, la trama del film

Siamo nel 1962 al Principato di Monaco e, sullo sfondo della disputa tra il Principe Ranieri e il presidente francese Charles de Gaulle, prossimo a un’invasione del principato, Grace Kelly, la star hollywoodiana, è diventata principessa ormai dal 1956 e deve affrontare una profonda crisi coniugale e anche d’identità nel momento in cui deve prendere una decisione: tornare sul set o rinunciare definitivamente al suo titolo? Dovrà rinunciare alla sua vocazione d’attrice per appianare le difficoltà che hanno investito il suo principato?

Grace di Monaco: il cast del film | Trailer

Ecco chi vediamo nel cast del film: Nicole Kidman interpreta Grace Kelly, Paz Vega interpreta Maria Callas, Tim Roth interpreta il Principe Ranieri III di Monaco, Milo Ventimiglia invece interpreta Rupert Allen, Parker Posey interpreta Madge Tivey-Faucon, Frank Langella interpreta Padre Francis Tucker e Derek Jacobi interpreta il Conte Fernando D’Aillieres.

E infine vediamo Geraldine Somerville, Nicholas Farrell, Robert Lindsay, Olivier Rabourdin, Roger Ashton-Griffiths.

Grace di Monaco, dove vedere il film: tv e streaming

Come vedere il film Grace di Monaco in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – lunedì 9 marzo 2020 – a partire dalle 21,20 su Rai 3. La rete di viale Mazzini è disponibile in chiaro (gratuitamente) al tasto 3 del telecomando del digitale terrestre o anche al tasto 503 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile invece al tasto 103 del decoder.

Non siete a casa questa sera e non potete utilizzare la tv? Non vi preoccupate, basta avere un pc, uno smartphone o un tablet e potete seguire in streaming il film grazie a RaiPlay, la piattaforma che permette all’utente di usufruire gratuitamente (previa registrazione con mail o social network) di tutti i contenuti del servizio pubblico. In live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

