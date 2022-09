Gotti – Il primo padrino: trama, storia vera, cast e streaming del film su Rai 3

Questa sera, venerdì 9 settembre 2022, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Gotti – Il primo padrino, film del 2018 diretto da Kevin Connolly ed interpretato da John Travolta. La realizzazione del film ha avuto diverse battute d’arresto, creando il cosiddetto “development hell” per diversi anni e considerando le eventuali collaborazioni con numerosi registi e attori, tra cui Barry Levinson e Al Pacino. Ma qual è la trama? E il cast completo? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Il film racconta il regno trentennale del boss mafioso italo-statunitense John Gotti e della sua ascesa come capo della Famiglia Gambino, insieme a suo figlio, John Gotti, Jr. e alla sua fedele moglie Victoria. Da killer per la famiglia Gambino, Gotti ne diventa uomo d’onore, cioè affiliato. Viene successivamente incarcerato per un omicidio, scontando due anni di carcere, ma corrompendo le guardie carcerarie riesce ad uscire spesso di prigione, con la scusa di andare dal dentista. Intanto continua il suo lavoro di killer. John Gotti Jr. frequenta il college, ma la fama del padre gli rende tutti ostili, per cui lascia la scuola per stare con il padre per strada. Nel 1980, il piccolo Frank, uno dei figli di John Gotti, viene investito da un vicino di casa e muore a soli dodici anni. Durante una rissa svoltasi in un bar, John Gotti Jr. uccide un altro ragazzo, il che attira ancora di più l’attenzione sulla famiglia; il vero caos scoppia quando Angelo Ruggiero, amico di famiglia, viene intercettato mentre parla di crimini i quali coinvolgono anche “il boss dei boss” della famiglia Gambino Paul Castellano il quale, temendo che con il suo arresto possa essere sostituito al comando da Gotti, ordina lo scioglimento della banda.

Storia vera

Gotti – Il primo padrino racconta una storia vera? Sì, il film, anche se “romanzato”, racconta la storia vera di John Joseph Gotti Jr. (New York, 27 ottobre 1940 – Springfield, 10 giugno 2002), un mafioso statunitense, di origini italiane. Era noto anche con i soprannomi di “The Dapper Don” e “The Teflon Don“: il primo per il modo di vestire fin troppo ricercato, il secondo per la facilità con cui riusciva a far decadere tutte le accuse a lui rivolte. Fu proprio quest’ultima caratteristica a spingere il suo uomo di fiducia Sammy Gravano a tradirlo, per paura di vedersi addossate tutte le responsabilità ed essere condannato al suo posto. Dopo aver fatto assassinare il suo primo capo, Paul Castellano, diventò il boss della famiglia Gambino, una delle più potenti famiglie criminali di New York City; la sua personalità esuberante e lo stile sgargiante, che ne causarono poi la caduta, lo portarono tuttavia ad un’inaspettata fama sui mass media.

Gotti – Il primo padrino: il cast del film

Abbiamo visto la trama del film Gotti – Il primo padrino, ma qual è il cast completo? Di seguito tutti gli attori con i rispettivi ruoli:

John Travolta: John Gotti

Kelly Preston: Victoria Gotti

Stacy Keach: Aniello Dellacroce

Spencer Lofranco: John A. Gotti, Jr.

Pruitt Taylor Vince: Angelo Ruggiero

Megan Leonard: Kim Gotti

William DeMeo: Sammy Gravano

Leo Rossi: Bartholomew “Bobby” Boriello

Chris Mulkey: Frank DeCicco

Christopher Kerson: Wilfred “Willie Boy” Johnson

Victor Gojcaj: Padre Murphy

Sal Rendino: Vincent “Chin” Gigante

Lydia Hull: Avvocato Giacalone

Jordan Travillion: Angel Gotti

Ashley Drew Fisher: Vickie Gotti

Nik Pajic: Peter

Greg Procaccino: Jimmy Brown

Michael Cipiti: Carlo Gambino

Nico Bustamante: Frankie Gotti

Rhys Coiro: Rudy Pipes

Donald John Volpenhein: Paul Castellano

Andrew Fiscella: Gaspipe Casso

Nick Loren: Sicario #1

Carter Anderson: Peter

Silas Mayers: giovane John A. Gotti

Kealy Welage: Angel

Grace Sena: Vickie

Tyler Jon Olson: Hydell

Patrick Boriello: Johnny Ruggiero

Luis Da Silva Jr.: Dottor Carmine

Jonathan Rau: Avvocato di Willie Boy

Michael Spagnoli: Luogotenente

Robert Pavlovich: Jimmi Roselli

Charles Carnesi: Avvocato di John A. Gotti

Jordan Jacinto: Dentista

Michael Woods: Mcbratney

Jay Seals: Accusatore

Ashley Cusato: Nurse Snow

Robert Gerding: Giudice

William Cross: Avvocato di Gotti 1992

Charles Poole: Detective Eppolito

Streaming e tv

Dove vedere Gotti – Il primo padrino in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – venerdì 9 settembre 2022 – alle ore 21,20 su Rai 3. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.