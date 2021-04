Gomorra New Edition: trama, cast, novità, trailer, streaming del film su Rai 3

Questa sera, venerdì 16 aprile 2021, su Rai 3 in prima visione e in prima serata va in onda il film Gomorra New Edition, la nuova edizione del pluripremiato film di Matteo Garrone, prodotto nel 2008 da Fandango in collaborazione con Rai Cinema e vincitore – tra gli altri riconoscimenti – del Grand Prix al Festival di Cannes, di 7 David di Donatello e di 5 European Film Award. A 13 anni da quando conquistò il Gran Premio della Giuria al Festival di Cannes, Gomorra di Matteo Garrone torna dunque in una nuova versione. Il film, disponibile anche in Dvd e Blu-Ray, va in onda questa sera – 16 aprile – su Rai 3 dalle 21.20. Ma qual è la trama, le novità, il cast e dove vedere in streaming Gomorra New Edition? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Ambientato nelle province di Napoli e Caserta, il film racconta con straordinario realismo cinque storie che s’intrecciano in un mondo spietato, dominato dal potere e dagli abusi della camorra. Don Ciro paga le famiglie dei detenuti affiliati al suo clan, ma un giorno, quando il potere delle persone da cui prende ordini si sfalda, deve pensare a come sopravvivere. Totò, tredici anni, ha voglia di diventare grande e si trova a fare una scelta dalla quale non potrà tornare indietro. Marco e Ciro si sentono come Tony Montana in Scarface, ma sono solo due cani sciolti che con le loro bravate disturbano la routine degli affari del “sistema”. Roberto, neolaureato, va a lavorare con Franco nello smaltimento dei rifiuti tossici. Pasquale è un sarto che lavora grazie agli appalti delle case d’alta moda in una piccola fabbrica a nero, ma rischia la vita quando accetta una proposta dalla concorrenza cinese.

Gomorra New Edition: le novità e le differenze

Ma quali sono le novità e le differenze di questo Gomorra New Edition? Cosa cambia rispetto al film originale del 2008? La “new edition” nasce dalla volontà di rendere più chiari alcuni passaggi drammaturgici del film, senza alterarne la struttura originaria: in tutto, tra sequenze modificate, cambi nell’ordine delle scene, inserimenti di cartelli o di battute di dialogo aggiuntive, sono oltre cinquanta i piccoli interventi, molti dei quali “invisibili” per lo spettatore, che rendono più fluido il racconto.

Il regista Matteo Garrone ha ammesso di aver affrontato la revisione riguardando Gomorra con il figlio di 12 anni. Tra le novità, il regista ha inserito sei cartelli, all’inizio di ogni racconto, per offrire allo spettatore più informazioni sul contesto, ha rimontato sette scene, inserito alcuni interventi di doppiaggio, fatto circa 50 tagli e accorciato il film di 10 minuti. Una versione di Gomorra quindi più snella, per attrarre il pubblico dei giovanissimi. Lo stesso Garrone ha dichiarato di voler “Far conoscere ai ragazzi il film, che non è la serie tv omonima che tanto amano”.

Cast e trailer

Abbiamo visto la trama e le novità di Gomorra New Edition, ma qual è il cast del film? Tra gli altri troviamo Toni Servillo, Gianfelice Imparato, Maria Nazionale, Salvatore Cantalupo, Ciro Petrone. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Toni Servillo: Franco

Gianfelice Imparato: Don Ciro

Maria Nazionale: Maria

Salvatore Cantalupo: Pasquale

Gigio Morra: Iavarone

Salvatore Abruzzese: Totò

Marco Macor: Marco

Ciro Petrone: Ciro (detto Pisellino )

) Salvatore Ruocco: Boxer

Carmine Paternoster: Roberto

Gaetano Altamura: Gaetano

Italo Renda: Italo

Simone Sacchettino: Simone

Vincenzo Fabricino: Pitbull

Salvatore Striano: Scissionista

Vincenzo Bombolo: Bombolone

Alfonso Santagata: Dante Serini

Salvatore Caruso: Responsabile cava

Italo Celoro: Contadino

Manuela Lo Sicco: moglie di Pasquale

Zhang Ronghua: Xian

Giovanni Venosa: Giovanni

Vittorio Russo: Zì Vittorio

Bernardino Terracciano: Peppe ‘o cavallaro

Streaming e diretta tv

Dove vedere Gomorra New Edition in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – venerdì 16 aprile 2021 – alle ore 21,20 in prima visione su Rai 3 (canale 3 del digitale terrestre, in HD al tasto 503, 103 del decoder Sky). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere i vari programmi e film trasmessi dalla Rai su pc, tablet e smartphone o di recuperarlo in un qualsiasi momento tramite la funzione on demand. Ricordiamo che il film è già disponibile in Dvd e Blu-Ray.

