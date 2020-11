Gomorra 4, le anticipazioni degli episodi in onda il 9 novembre su Tv8

Questa sera, 9 novembre 2020, va in onda su Tv8 una nuova puntata di Gomorra 4, la serie originale Sky che ha avuto grande successo anche all’estero. Stasera verranno trasmessi due nuovi episodi della quarta stagione, inedita in chiaro, a partire dalle 21.30. In particolare stasera assisteremo agli episodi 7 e 8. Ecco le anticipazioni e la trama.

Anticipazioni

Nel settimo episodio di Gomorra 4, la lunga attesa per il nuovo carico di cocaina costringe i ragazzi di Forcella a trovare metodi alternativi per sopravvivere e non lasciare spazio ai clan concorrenti: il malcontento generale, però, comincia a mettere in crisi la leadership di Sangue Blu (Arturo Muselli), a cominciare dal suo amico fraterno Valerio (Loris De Luna). Fratelli, amici, alleati, fantasmi del passato: da chi dovrà guardarsi Enzo per dimostrare di essere un vero capo?

Nel secondo episodio di stasera, 9 novembre 2020, i lavori per la costruzione dell’aeroporto riportano letteralmente alla luce decine e decine di scheletri quando viene scoperta una fossa comune abusiva. Un imprevisto che trascina la nuova società di Genny (Salvatore Esposito) e del suo amministratore delegato Alberto Resta (Andrea Renzi) sotto i riflettori, rischiando di mandare all’aria la costruzione dell’intero aeroporto. E dimostrando che non basta lasciare Scampia per sparire dal radar delle forze dell’ordine. Appuntamento con Gomorra 4 stasera, 9 novembre, su Tv8 dalle 21.30.

Streaming e tv

L’appuntamento è questa sera su Tv8 dalle 21.30. Il canale è visibile in chiaro al tasto 8 del digitale terrestre, o al 121 di Sky. Il canale è anche disponibile in streaming. Tutte le stagioni di Gomorra – La Serie sono disponibili on-demand su Sky se abbonati al satellite e fibra, oppure le trovate in streaming su NowTV, il servizio streaming di Sky. Basta essere abbonati al Pass Intrattenimento.

