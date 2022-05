Gold – La grande truffa: trama, cast, trailer e streaming del film su Sky Cinema

Questa sera, martedì 10 luglio 2022, su Sky Cinema Uno va in onda il film Gold – La grande truffa, pellicola del 2016 diretta da Stephen Gaghan. Tra gli interpreti principali figurano Matthew McConaughey, Édgar Ramírez e Bryce Dallas Howard. La storia si ispira allo scandalo che a metà degli anni Novanta coinvolse la società canadese Bre-X Minerals. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming Gold – La grande truffa? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Alla morte del padre, Kenny Wells (Matthew McConaughey) diventa il responsabile della compagnia mineraria della famiglia, che è prossima al fallimento a causa dei debiti. Kenny cerca disperatamente nuovi investitori e l’appoggio delle banche senza ottenere risultati. L’unica che sembra sostenerlo è la fidanzata Kay (Bryce Dallas Howard). La svolta per l’attività mineraria arriva grazie all’incontro con il geologo Michael Acosta (Edgar Ramírez), che convince Wells a spostare gli scavi in Borneo, dove è certo che si trovino grandi giacimenti d’oro. A corto di soldi, Kenny impegna alcuni gioielli e l’orologio donato anni prima a Kay per acquistare il biglietto di un volo diretto in Indonesia.

Giunto a Jakarta, l’uomo incontra Michael che gli spiega che i giacimenti sono momentaneamente in mano ad un’impresa canadese che non riesce a far fronte ai costi e alle tangenti richieste dal corrotto governo indonesiano. Kenny promette di recuperare sufficiente denaro grazie al coinvolgimento di nuovi investitori. Dopo aver racimolato una discreta cifra, Wells torna in Indonesia e convince il Ministro degli Interni a concedergli i permessi per iniziare gli scavi nella proprietà di Busang. Secondo gli studio di Michael, infatti, è lì che si trova una grande quantità d’oro. Quando i monsoni flagellano la regione e i lavoratori si rifiutano di rischiare la loro vita dal momento che gli scavi non danno frutti, Wells dovrà sfoderare tutto il suo carisma per evitare la banca rotta…

Gold – La grande truffa: il cast del film

Abbiamo visto la trama, ma qual è il cast del film? Tra gli attori troviamo Matthew McConaughey, Bryce Dallas Howard, Toby Kebbell, Edgar Ramirez, Rachael Taylor, Corey Stoll, Bill Camp, Bruce Greenwood, Michael Landes e Stacy Keach. Di seguito tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Matthew McConaughey: Kenny Wells

Édgar Ramírez: Michael Acosta

Bryce Dallas Howard: Kay

Corey Stoll: Brian Woolf

Toby Kebbell: Paul Jennings

Rachael Taylor: Rachel Hill

Bruce Greenwood: Mark Hancock

Joshua Harto: Lloyd Stanton

Timothy Simons: Jeff Jackson

Michael Landes: Glen Binkert

Stacy Keach: Clive Coleman

Bill Camp: Hollis Dresher

Macon Blair: Connie Wright

Craig T. Nelson: Kenny Wells

Trailer

Di seguito il trailer del film Gold – La grande truffa, in programma questa sera su Sky Cinema Uno.

Streaming e tv

Dove vedere Gold – La grande truffa in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 10 maggio 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.