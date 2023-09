Godzilla vs Kong: trama, cast e streaming del film

Stasera, giovedì 28 settembre 2023, alle ore 21,20 su Italia 1 va in onda Godzilla vs Kong, film del 2021 diretto da Adam Wingard. La pellicola è il quarto capitolo del MonsterVerse, nonché il trentaseiesimo film su Godzilla e dodicesimo su King Kong. È interpretato da Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Julian Dennison, Kyle Chandler e Demián Bichir. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Due anni dopo dopo la sconfitta di Ghidorah ad opera di Godzilla, Kong è tenuto sotto osservazione dalla Monarch su Skull Island tramite un’enorme cupola tecnologica che replica il suo habitat. A capo della struttura si trova la primatologa Ilene Andrews, madre adottiva di Jia, una bambina sorda ed ultima nativa Iwi dell’isola che comunica con Kong tramite la lingua dei segni.

Nel frattempo, Godzilla attacca inspiegabilmente una sede della Apex Cybernetics a Pensacola, in Florida. Nonostante il dottor Mark Russell, ora direttore della Monarch, ritiene che il titano sia diventato ostile, sua figlia Madison pensa invece che ci sia qualcosa che lo sta provocando. Così decide di recarsi insieme al suo amico Josh a trovare Bernie Hayes, un complottista ed ex impiegato della Apex che è entrato in possesso di informazioni compromettenti riguardo alla compagnia.

L’amministratore delegato della Apex Walter Simmons e il suo ingegnere Ren Serizawa reclutano il geologo Nathan Lind, ex scienziato della Monarch che per primo aveva sviluppato una teoria sulla Terra Cava come luogo d’origine di tutti i titani, perché guidi una spedizione alla ricerca di una misteriosa fonte di energia. Nathan inizialmente esita a prendere parte alla missione, poiché suo fratello è morto tempo prima durante una spedizione nella Terra Cava a causa di un forte effetto di inversione gravitazionale. Tuttavia accetta quando scopre che la Apex ha sviluppato gli HEAV (acronimo di Hollow Earth Aerial Vehicle), delle speciali navette dotate di tecnologia anti-gravitazionale che permetterebbero di recarsi nella Terra Cava senza correre rischi.

Godzilla vs Kong: il cast

Abbiamo visto la trama di Godzilla vs Kong, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Alexander Skarsgård: Nathan Lind

Millie Bobby Brown: Madison Russel

Rebecca Hall: Ilene Andrews

Brian Tyree Henry: Bernie Hayes

Shun Oguri: Ren Serizawa

Eiza González: Maia Simmons

Julian Dennison: Josh Valentine

Kyle Chandler: Mark Russell

Demián Bichir: Walter Simmons

Kaylee Hottle: Jia

Streaming e tv

Dove vedere Godzilla vs Kong in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – giovedì 28 settembre 2023 – alle ore 21,20 su Italia 1. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita Mediaset Infinity.