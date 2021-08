Godzilla: trama, cast, trailer e streaming del film su Italia 1

Questa sera, lunedì 30 agosto 2021, su Italia 1 dalle 21.20 va in onda il film Godzilla, pellicola di fantascienza del 2014 diretta da Gareth Edwards. Si tratta di un reboot della serie cinematografica con protagonista il celere mostro. L’uscita della pellicola coincide con il sessantesimo anniversario della nascita di Godzilla. Ma qual è la trama, il cast, il trailer e dove vedere in streaming il film? Ecco tutto quello che c’è da sapere.

Trama

Sebbene pochi ne siano a conoscenza, la Terra ospita una gigantesca creatura millenaria che vive nelle profondità del mare per nutrirsi delle radiazioni del pianeta. Il suo nome è Godzilla. Impossibilitati a distruggere il mostro, i vertici delle nazioni mondiali hanno creato il M.O.N.A.R.C.H con il compito di monitorare la creatura e tenere segreta la sua esistenza alla popolazione. Ma Godzilla non è solo. Nelle Filippine, infatti, il dottor Ishiro Serizawa (Ken Watanabe) e la dottoressa Vivienne Graham (Sally Hawkins) scoprono l’esistenza di due enormi crisalidi risalenti alla preistoria che chiamano M.U.T.O.

Attratta dalle radiazioni della centrale nucleare giapponese di Janjira, una delle due crisalidi si schiude e libera il mostro alato custodito al suo interno. Nella centrale lavorano i coniugi Joe (Bryan Cranston) e Sandra Brody (Juliette Binoche). Insieme al figlio Ford, Joe assiste impotente al crollo della struttura e alla morte dell’amata moglie per colpa di quello che credono un banale terremoto.

Quindici anni dopo Ford (Aaron Taylor-Johnson) è diventato un coraggioso ufficiale dei Navy Seal e ha creato una famiglia con Elle (Elizabeth Olsen), mentre Joe è certo che il governo giapponese abbia mentito sulla morte di Sandra. Per questo, Joe non si arrende e decide di aggirare la zona di quarantena così da recuperare prove che possano confutare la sua teoria. Sfortunatamente, l’uomo viene arrestato e Ford è costretto a partire alla volta del Giappone per farlo scarcerare. Spinto dal desiderio di alleviare il dolore di suo padre, il soldato acconsente a far visita alla loro vecchia casa, scoprendo così che Joe aveva avuto ragione per tutti questi anni.

Nel frattempo, la crisalide del secondo M.U.T.O. avverte delle radiazioni che lo risvegliano e, unitosi alla sua compagna, si dirige verso le Hawaii dopo aver seminato distruzione a Janjira. Mentre il governo americano progetta di colpire le due mostruose creature con un ordigno nucleare, prima che esse possano riprodursi, Serizawa si accorge che anche Godzilla si è risvegliato e si dirige verso le coste americane. Cosa ha spinto la creatura ad unirsi ai due M.U.T.O.?

Godzilla: il cast

Abbiamo visto la trama di Godzilla, ma qual è il cast del film? La pellicola del 2014 diretta da Gareth Edwards vede come protagonisti Aaron Taylor-Johnson, Bryan Cranston, Elizabeth Olsen, Ken Watanabe, Juliette Binoche, David Strathairn, Victor Rasuk, Sally Hawkins, C.J. Adams, Richard T. Jones, Brian Markinson, Al Sapienza, Patrick Sabongui, Christian Tessier. Ecco tutti gli attori e i relativi personaggi interpretati.

Aaron Taylor-Johnson: tenente Ford Brody

Bryan Cranston: Joseph “Joe” Brody

Ken Watanabe: dott. Ishiro Serizawa

Elizabeth Olsen: Elle Brody

Sally Hawkins: Vivienne Graham

Juliette Binoche: Sandra Brody

David Strathairn: ammiraglio Stenz

Carson Bolde: Sam Brody

Richard T. Jones: Russel Hampton

Al Sapienza: Huddleston

Akira Takarada: agente dell’immigrazione giapponese

Victor Rasuk: sergente Tre Morales

CJ Adams: Ford Brody da bambino

Trailer

Ecco il trailer in italiano del film Godzilla, stasera su Italia 1.

Streaming e tv

Come fare per vedere Godzilla in tv? Semplicissimo: come già anticipato, il film va in onda stasera – lunedì 30 agosto 2021 – a partire dalle 21.20 su Italia 1. La rete “giovane” di Mediaset è disponibile gratuitamente al tasto 6 del telecomando del digitale terrestre o al tasto 506 per la versione HD. Per gli abbonati Sky il canale è visibile anche al tasto 106 del decoder.

Se non siete a casa, potete vedere gratuitamente il film sulla piattaforma di MediasetPlay , che permette di seguire il film in streaming su pc, tablet o smartphone. Una semplice registrazione con mail o social network, vi darà accesso a tutti i contenuti Mediaset in live streaming e anche, dal giorno dopo rispetto alla messa in onda, on demand.

