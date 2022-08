Godzilla: trama, cast e streaming del film su Italia 1

Questa sera, domenica 21 agosto 2022, va in onda Godzilla, il film reboot diretto da Gareth Edwards uscito nel 2014. Il protagonista è un mostruoso personaggio del cinema che ha già raggiunto la gloria negli anni ’80. La storia narrata è quella originale che si ispira al celebre kaiju del cinema giapponese. Inoltre il film inaugura un nuovo capitolo per il franchise della serie MonsterVerse. Scopriamo qual è la trama e il cast.

Trama

Partiamo dalla trama. Godzilla è una creatura millenaria mostruosa che vive negli abissi e si nutre delle radiazioni del pianeta. Il mondo, o chi almeno è ai vertici, sa della sua esistenza, ma non possono sbarazzarsene e così hanno creato un sistema per monitorare la creatura e tenerla segreta dal resto della popolazione. Ma nelle Filippine due scienziati scoprono che ci sono altre due crisalidi enormi che risalgono alla preistoria e che ribattezzano M.U.T.O. Una delle due creature si libera dal bozzo e raggiunge la centrale nucleare giapponese di Janjira. La struttura viene rasa al suolo e dopo 15 anni Ford lavora con i Navy Seal. Sua madre è morta in quell’incidente, ma suo padre è convinto che il governo abbia mentito e non si sia trattato di un semplice terremoto. Nel frattempo anche la seconda crisalide si è risvegliata, attirata dalle radiazioni e si dirige verso le Hawaii.

Godzilla: il cast del film

Ora che abbiamo visto qual è la trama, scopriamo chi fa parte del cast del film uscito nel 2014. Ecco l’elenco degli attori e dei personaggi:

Aaron Taylor-Johnson: tenente Ford Brody

Bryan Cranston: Joseph “Joe” Brody

Ken Watanabe: dott. Ishiro Serizawa

Elizabeth Olsen: Elle Brody

Sally Hawkins: Vivienne Graham

Juliette Binoche: Sandra Brody

David Strathairn: ammiraglio Stenz

Carson Bolde: Sam Brody

Richard T. Jones: Russel Hampton

Al Sapienza: Huddleston

Akira Takarada: agente dell’immigrazione giapponese

Victor Rasuk: sergente Tre Morales

CJ Adams: Ford Brody da bambino

Streaming e TV

Dove vedere Godzilla in diretta TV e live streaming? Come già anticipato, il film va in onda in prima serata su Italia 1 domenica 21 luglio 2022 alle ore 21:20. Per seguire la diretta televisiva è necessario sintonizzarsi sul tasto 6 del telecomando o al tasto 506 per l’HD. Se invece vi interessa seguire il film in live streaming potete accedere gratuitamente previa registrazione a MediasetPlay, utile sia da desktop che da app.