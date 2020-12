Goal, il testo di Avincola, finalista di Sanremo Giovani

Anvicola è uno de finalisti di Sanremo Giovani, il programma che seleziona le nuove proposte che saranno poi presentate sul palco dell’Ariston con l’arrivo di una nuova edizione del Festival di Sanremo. Avincola partecipa con il brano Goal!. Ecco il testo della canzone:

Voglio stare bene

stare bene e basta

ma io giro la testa

e tu giri la pasta

e le padelle scintillano

e i nostri cuori si bruciano

smettila di cucinare

ti prego, smettila di cucinare

Quando la faremo finita di prenderci a pugni con le parole?

Quando la faremo finita di prenderci a calci con le parole?

Amore

Che ne sai? Che ne sai? Dimmi che ne sai

Magari domani cambiamo vita

Che ne sai? Che ne sai? Dimmi che ne sai

Magari faccio goal! Vinciamo la partita

Voglio un gran finale

come certi film in tv

Tu che mi stringi la mano

e poi ce ne andiamo

e non torniamo più

Sarebbe bello finire così

come fanno in quelle scene lì

Lei che non si sente sola e ride

Ecco i titoli di coda: Fine.

Quando la faremo finita di prenderci a pugni con le parole?

Quando la faremo finita di prenderci a calci con le parole?

Amore

Che ne sai? Che ne sai? Dimmi che ne sai

Magari domani cambiamo vita

Che ne sai? Che ne sai? Dimmi che ne sai

Magari faccio goal! Vinciamo la partita

Che ne sai? Che ne sai? Dimmi che ne sai

Magari domani cambiamo vita

Che ne sai? Che ne sai?

Magari faccio goal! Magari…

Chi è Avincola, finalista di Sanremo Giovani

Avincola non è un nome del tutto sconosciuto al pubblico di Sanremo, poiché aveva già partecipato a Sanremo Giovani 2019 arrivando tra i dieci finalisti di quell’edizione. Quest’anno invece presenta il suo brano, Goal!, nella rosa de 20 finalisti di AmaSanremo. Classe 1987, Avincola è un giovane cantautore romano – uno dei più promettenti – vincitore di tanti concorsi (come il Premio Stefano Rosso, Premio Bottegha d’Autore). A 21 anni ha pubblicato un Ep di inediti catturando l’attenzione della critica, nel 2013 ha iniziato a collaborare con il produttore Edoardo de Angelis. Negli ultimi anni, dopo un lungo periodo di ricerca, ha prodotto il brano “Tra poco” per l’etichetta Leave Music. Chi vuole seguire il giovane cantante su Instagram può trovare qui il suo account ufficiale.

