Gloria: le anticipazioni (trama e cast) della seconda puntata

Questa sera, lunedì 26 febbraio 2024, alle ore 21,30 su Rai 1 va in onda la seconda puntata di Gloria, la serie tv diretta da Fausto Brizzi, tratta dalla sceneggiatura originale di Roberto Proia “Vorrei vedere te”, con protagonista Sabrina Ferilli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Nel terzo episodio, intitolato Segreti e bugie, il cinico e disincantato agente di Gloria, Manlio, riesce a convincere la diva decaduta a non mettere fine al suo inganno. È convinto, infatti, che la messinscena debba continuare per poterne trarre più vantaggi possibili. Perché tutto proceda per il meglio, chiede aiuto a un social media manager. Inoltre, l’agente avvia una relazione con Lucilla, un’attrice che cerca di sfondare nel mondo dello spettacolo.

Nel corso della seconda puntata di Gloria sarà possibile assistere anche al quarto episodio intitolato Rivelazioni. Gloria Grandi è sempre più in preda ai sensi di colpa perché sa di avere contribuito a tenere in piedi un grande inganno. Tuttavia, è anche terrorizzata all’idea di perdere tutto, inclusa la ritrovata vicinanza con l’ex marito Alex Pellegrini. La situazione si complica quando il fratello di Gloria, Sergio, scopre tutto. Il castello di bugie comincia a sgretolarsi.

Gloria: il cast

Abbiamo visto la trama della seconda puntata di Gloria, ma qual è il cast completo della serie tv? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Sabrina Ferilli: Gloria Grandi

Massimo Ghini: Manlio de Vitis

Sergio Assisi: Alex Pellegrini

Emanuela Grimalda: Iole

Fiorenza D’Antonio: Lucilla Altieri

Martina Lampugnani: Emma

Luca Angeletti: Sergio

David Sebasti: Filippo

Massimo De Lorenzo: il Prof. Fossati

Eugenio Franceschini: Gabriele De Marchi

Adolfo Margiotta: Michele

Giorgia Salari: Daniela

Settimo Palazzo: l’agente Lo Cascio

Filippo Laganà: Ricky

Teresa Federico: Morena

Streaming e tv

Dove vedere Gloria in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.