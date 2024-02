Gloria: quante puntate, durata e quando finisce

Quante puntate sono previste per Gloria, la nuova serie tv con Sabrina Ferilli in onda su Rai 1? Ve lo diciamo subito: in tutto andranno in onda tre puntate. La prima lunedì 19 febbraio; la terza e ultima martedì 27 febbraio 2024. Di seguito la programmazione completa (attenzione: potrebbe variare):

Prima puntata: lunedì 19 febbraio 2024

Seconda puntata: lunedì 26 febbraio 2024

Terza puntata: martedì 27 febbraio 2024

Durata

Ma quanto dura (durata) ogni puntata di Gloria su Rai 1? Ogni serata vedrà la messa in onda di due episodio. La puntata verrà trasmessa dalle ore 21,30 alle ore 23,35. La durata complessiva (pause pubblicitarie incluse) sarà quindi di circa 2 ore.

Gloria Grandi, una delle grandi dive del cinema italiano, è fermamente convinta che il suo enorme talento sia sprecato per la serialità televisiva, che ormai da qualche anno padroneggia con grande eleganza. Vuole tornare al cinema, quello con la C maiuscola, e pensa che, una volta abbandonata la tv, tornerà di nuovo protagonista sul grande schermo.

Streaming e tv

Abbiamo visto quante puntate sono previste per Gloria, ma dove vedere la serie tv in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda il lunedì sera alle ore 21,30 su Rai 1. Non solo tv. Sarà possibile seguirla anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di vedere e rivedere i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone.