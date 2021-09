Gli uomini d’oro: trama, cast e streaming del film

Stasera, giovedì 16 settembre 2021, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Gli uomini d’oro, film del 2019 diretto e montato da Vincenzo Alfieri. Il film, con protagonisti Fabio De Luigi, Edoardo Leo e Giampaolo Morelli, è ispirato a un fatto di cronaca avvenuto a Torino nel 1996, già adattato per il cinema nel 2000 in Qui non è il paradiso, diretto da Gianluca Maria Tavarelli. Ma vediamo insieme tutte le informazioni.

Trama

Nella Torino del 1996, Luigi è un impiegato delle poste che si vede sfumare davanti agli occhi l’agognata pensione anticipata a causa della riforma Dini. Decide quindi di vendicarsi e organizzare con l’amico Luciano e il collega Alvise una rapina al furgone portavalori che ha guidato per tutti quegli anni. Ma l’ingresso di alcuni criminali (il Lupo e Boutique) nel piano complica le cose. Il film si basa sulla vicenda vera della rapina alle Poste di Torino e la storia si compone di tre capitoli:

Il playboy

Il cacciatore

Il lupo

Gli uomini d’oro: il cast

Abbiamo visto la trama de Gli uomini d’oro, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori con i rispettivi ruoli:

Fabio De Luigi: Alvise Zago

Edoardo Leo: il Lupo

Giampaolo Morelli: Luigi Meroni

Giuseppe Ragone: Luciano Bodini

Mimmo Mancini: Vittorio Bodini

Mariela Garriga: Gina

Matilde Gioli: Anna

Susy Laude: Bruna

Gianmarco Tognazzi: Boutique

Guglielmo Poggi: Molino

Streaming e tv

Dove vedere Gli uomini d’oro in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – 16 settembre 2021 – alle ore 21,20 su Rai 2 (canale 2 o 502 – versione HD – del digitale terrestre). Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi da pc, tablet e smartphone.