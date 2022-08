Gli sdraiati: trama, cast e streaming del film su Sky Cinema 1

Questa sera, giovedì 4 agosto 2022, va in onda Gli sdraiati su Sky Cinema 1. Si tratta di un film italiano diretto da Francesca Archibugi ed è liberamente ispirato all’omonimo romanzo scritto da Michele Serra. La pellicola è uscita nel 2017 e ha come protagonista Claudio Bisio. Scopriamo la trama e il cast.

Trama

Il protagonista de Gli sdraiati è Giorgio Selva, un giornalista televisivo famoso che conduce Lettere all’Italia. Ha un’ex moglie Livia e un figlio Tito che si divide tra i genitori, anche se con il padre ha un rapporto complicato. Tito ha 17 anni e passa le giornate con gli amici, ma non riesce ad instaurare un feeling con il padre che invece cerca di recuperare quantomeno il loro rapporto, visto com’è finita con la madre. Purtroppo il suo comportamento opprimente allontana sempre più Tito, che nel frattempo conosce una ragazza, Alice.

Gli sdraiati: il cast del film

Chi troviamo invece nel cast de Gli sdraiati? Come già anticipato, il protagonista è Claudio Bisio che interpreta Giorgio Selva. Di seguito vediamo personaggi e attori:

Claudio Bisio: Giorgio Selva

Gaddo Bacchini: Tito Selva

Ilaria Brusadelli: Alice Bendidio

Cochi Ponzoni: Pinin Innocenti

Antonia Truppo: Rosalba Bendidio

Matteo Oscar Giuggioli: Lombo

Gigio Alberti: Gianni

Barbara Ronchi: Annalisa

Federica Fracassi: Carla

Donatella Finocchiaro: Presidente Barenghi

Sandra Ceccarelli: Livia Innocenti

Carla Chiarelli: Elena

Giancarlo Dettori: lo psicanalista

Streaming e TV

Dove vedere Gli sdraiati in tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda oggi – 4 agosto 2022 – su Sky Cinema Uno (canale 301 di Sky) e ancora meglio su Sky Cinema 4K alle ore 21.15. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma riservata agli abbonati Sky, SkyGo. E ancora in qualsiasi momento on demand su Sky e in streaming su NOW.