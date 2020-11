Gli orologi del diavolo: le anticipazioni (trama e cast) della prima puntata, 9 novembre

Questa sera, lunedì 9 novembre 2020, alle ore 21,25 su Rai 1 va in onda la prima puntata (due episodi) de Gli orologi del diavolo, la nuova serie tv con Beppe Fiorello che racconta la storia vera di Gianfranco Franciosi, motorista nautico che si è ritrovato – suo malgrado – invischiato in un traffico di droga internazionale e ha dovuto fare da talpa, collaborando con la Polizia, per diversi anni. Ma cosa succederà stasera, 9 novembre, nella prima puntata? Di seguito tutte le informazioni.

Anticipazioni (trama) prima puntata

Nel primo episodio della prima puntata de Gli orologi del diavolo vedremo il protagonista Marco Merani (Beppe Fiorello), mago dei motori marini, ha una moglie e una figlia che ama e un lavoro che adora. Quando uno dei suoi migliori clienti viene assassinato, scopre che i gommoni che preparava per lui erano utilizzati per trasportare droga. Di lì a qualche giorno, due uomini si presentano al suo cantiere chiedendogli di proseguire con quel lavoro. Spinto da Mario, un amico poliziotto, Marco accetta di aiutare la polizia a identificare i mandanti del traffico. L’inizio di un’odissea che lo porterà faccia a faccia con Aurelio, il capo dell’organizzazione che lo vorrà nel suo clan. Per ogni lavoro, riceverà in regalo denaro e un prezioso orologio.

Nel secondo episodio di oggi, 2 novembre 2020, de Gli orologi del diavolo Marco, complice la fiducia che Aurelio gli dimostra, accetta l’invito del suo amico poliziotto e diventa il primo infiltrato civile della storia. Le mille menzogne e i tanti spostamenti cui è costretto, creano una crescente tensione con sua moglie, suo padre e la sua famiglia. Per di più l’atteggiamento di Aurelio, che lo tratta quasi come un fratello, insospettisce il commissario Vexina, il poliziotto che coordina l’operazione. La situazione precipita quando Aurelio chiede a Marco di uccidere un informatore della polizia, suo conoscente.

Gli orologi del diavolo: il cast della serie tv

Abbiamo visto le anticipazioni della prima puntata de Gli orologi del diavolo, ma qual è il cast completo? Di seguito gli attori:

Beppe Fiorello: Marco Merani

Alvaro Cervantes: Aurelio Vizcaino

Claudia Pandolfi: Alessia

Nicole Grimaudo: Flavia

Fabrizio Ferracane: Mario

Carlos Librado: Pablo Hernandez

Alicia Borrachero: Carmen Villa

Marco Leonardi: Jacopo Merani

Roberto Nobile: Antonio

Ignasi Vidal: Nerone

Gea Dall’Orto: Joy Merani

Edoardo Pagliai: Mirko

Streaming e tv

Dove vedere Gli orologi del diavolo in diretta tv e live streaming? La serie tv, come detto, va in onda dal 9 novembre 2020 su Rai 1 (canale 1 o 501 del digitale terrestre). Sarà possibile seguirla anche in live stremaing tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it che permette di seguire i vari programmi Rai da pc, tablet e smartphone. Sempre su RaiPlay, dopo la messa in onda, sarà possibile recuperare le varie puntate grazie alla funzione on demand.

