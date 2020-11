Gli orologi del diavolo 2, la seconda stagione si farà? La situazione

Gli orologi del diavolo avrà una seconda (2) stagione? Tanti telespettatori italiani se lo stanno chiedendo. Oggi, 17 novembre 2020, Rai 1 ha infatti trasmesso l’ultima puntata della prima stagione della fortunata serie tv campione d’ascolti con protagonista Beppe Fiorello. Al momento non è dato sapere se ci sarà un sequel o meno. La Rai infatti non ha comunicato nulla in merito. Forse se ne potrà sapere di più nelle prossime settimane. Intanto però in molti si sono “attaccati” alle parole di Beppe Fiorello dello scorso 30 ottobre: “Andavano fatte due stagioni. La Rai per ora si è voluta fermare a una stagione sola”. La fiction è andata bene per quanto riguarda gli ascolti fino a questo momento. Ieri per esempio ha raccolto quasi 5 milioni di spettatori per uno share del 19,5 per cento rispetto ai dati Auditel. Un motivo in più per ipotizzare una seconda stagione…

Cast

Abbiamo visto se ci sarà o meno una seconda (2) stagione de Gli orologi del diavolo, ma qual è il cast completo? Di seguito gli attori:

Beppe Fiorello: Marco Merani

Alvaro Cervantes: Aurelio Vizcaino

Claudia Pandolfi: Alessia

Nicole Grimaudo: Flavia

Fabrizio Ferracane: Mario

Carlos Librado: Pablo Hernandez

Alicia Borrachero: Carmen Villa

Marco Leonardi: Jacopo Merani

Roberto Nobile: Antonio

Ignasi Vidal: Nerone

Gea Dall’Orto: Joy Merani

Edoardo Pagliai: Mirko

Potrebbero interessarti Il Collegio 5, il cast della quarta puntata: alunni, professori e sorveglianti Le Iene: le anticipazioni e i servizi della puntata del 17 novembre su Italia 1 Il Collegio 5, le anticipazioni della quarta puntata