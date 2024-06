Gli omicidi di Pont D’Arc: trama, cast e streaming del film

Stasera, sabato 1 giugno 2024, alle ore 21,20 su Rai 2 va in onda Gli omicidi di Pont D’Arc, film del 2023 diretto da Christelle Raynal con Elodie Varlet, Samy Gharbi e Anne Girouard. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.

Trama

Sulle rive dell’Ardèche, nel comune di Vallon-Pont-d’Arc, un gruppo di canoisti rinviene il cadavere di un uomo del posto assassinato con una lama di selce, reperto archeologico risalente a più di 40mila anni fa. Il capitano della gendarmeria Riad Lekcir, incaricato delle indagini, deve collaborare con la sua controparte della sezione scientifica, Manon Ferret-Duval. I due sono legati da un passato doloroso: nel 1994 il fratello maggiore di Riad, Kamel, venne arrestato nelle vicinanze con l’accusa di aver ucciso i genitori di Manon, che all’epoca aveva 8 anni.

Gli omicidi di Pont D’Arc: il cast

Abbiamo visto la trama di Gli omicidi di Pont D’Arc, ma qual è il cast completo del film? Di seguito l’elenco degli attori:

Elodie Varlet

Samy Gharbi

Anne Girouard

Nicolas de Broglie

Stana Roumillac

Franck Adrien

Serge Riaboukine

Catherine Davenier

Streaming e tv

Dove vedere Gli omicidi di Pont D’Arc in diretta tv e live streaming? Il film, come detto, va in onda stasera – sabato 1 giugno 2024 – alle ore 21,20 su Rai 2. Non solo tv. Sarà possibile seguirlo anche in live streaming tramite la piattaforma gratuita RaiPlay.it.